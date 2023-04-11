為減少浪費 內地擬重點監管單價千七蚊以上宴會餐

內地持續推進反餐飲浪費，繼幾年前推行「惜食」後，國家發改委近日公佈《關於防止和減少餐飲浪費的公告（征求意見稿）》（下稱《意見稿》），其中提到，有關部門要重點監管宴會套餐，特別是單桌1500元（約1713港元）以上（不含酒水）的宴會套餐，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否質價相符等情況。

專家：有利從源頭解決宴會餐飲浪費問題

《意見稿》從八個方面提出一系列舉措推進反餐飲浪費工作落實落細，包括嚴格明碼標價、推行明白標量、減少宴會餐飲浪費、完善用餐評價體系、加強行業自律、倡導節儉風尚、持續宣傳引導、加強督促指導等。

公告提出，餐飲企業應嚴格落實明碼標價規定，向消費者明示所提供餐飲及服務價格。提供宴會套餐的，應標明套餐內各菜品價格，有折扣的應標明折扣。禁止餐飲企業設置最低消費。推動餐飲企業標示菜品主要食材分量或數量，套餐標示建議用餐人數，限額以上餐飲企業應率先實行。

公告明確，要減少宴會餐飲浪費。承辦宴會的餐飲企業應嚴格遵守反食品浪費要求，適量合理搭配宴會菜單，並明白標量。承辦宴會的餐飲企業與消費者簽訂宴會服務合同時，應單列反餐飲浪費條款。

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根據公告，有關部門對宴會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌1500元以上（不含酒水）宴會套餐實行重點監管，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否明白標量、是否質價相符、是否存在明顯浪費情況，抽查餐飲企業是否違規設置最低消費。

中國疾病預防控制中心營養所研究員楊月欣說，公告將宴會餐飲浪費作為監管重點，規定餐飲企業履行相應義務，允許消費者根據偏好和食量從各類菜單中自主選擇宴會菜品、調減宴會套餐菜品並減免相應費用等一系列舉措針對性強、力度大，有利於從源頭解決宴會餐飲浪費問題。

2020年，中央曾推行「惜食」，各地相繼出台監督和制止食物浪費的措施。有地方餐廳還設立「巡檢員」，監督食客和侍應，防止他們浪費食物。

責任編輯：尹航

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