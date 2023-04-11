北京房山區擬試點「一區一策」 樓控政策有望鬆動

全國調控最嚴格的北京正在謹慎探路鬆綁政策，擬在房山區試點「一區一策」調控措施。

據第一財經報道，今日北京市住建委官網發佈2023年北京市政府工作報告重點任務清單及進展情況，其中提到多子女家庭和職住平衡家庭購房支持政策，按照「一區一策」的方式由房山區試點。

今年1月份，北京市政府曾印發《2023年市政府工作報告重點任務清單》，其中第232條提到，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快健全多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度，健全工作機制，完善「一區一策」調控措施。

北京在調控上一直保持定力

關於備受市場關注的「一區一策」表述，據住建委最新披露，該事項一季度的進展情況為：多子女家庭和職住平衡家庭購房支持政策，按照「一區一策」的方式由房山區試點，相關內容報請市委市政府同意試點推進，下一步需爭取人行營管部和住建部同意。

報道指，北京在調控上一直保持定力，不輕易出台放鬆性政策。去年，北京在局部區域、針對特殊人群，出台了影響範圍較小的新政，比如通州台湖、馬駒橋區域解除雙限，以及老人購房特殊支持政策，試點推出昌平、順義3個全齡友好住宅項目等。

而位於北京市郊的房山區，也是市場頻頻傳言樓市新政的區域。今年2月份，「房山區將解除限購、試點認房不認貸」的消息不脛而走，隨後北京市房山區住建委表示，該消息並不屬實，房山區住建委並未接到解除限購的相關消息。

當時業內人士認為，北京的房地產政策正進入更精細化的階段，各區結合實際市場情況對調控政策進行完善的可能性加大，但因政策信號意義大，北京出台相關政策調整會相對謹慎，部分市場承壓的地區雖會結合市場情況優化調控政策，但政策力度或相對有限。

嚴控多年的房地產政策有望鬆動

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄表示，北京作為首都城市，購房政策的調整對全國有重要的風向標意義，因此政策一直處於嚴控狀態。本次，多子女家庭和職住平衡家庭購房支持政策，按照「一區一策」的方式由房山區試點，釋放出積極的市場信號，嚴控多年的房地產政策有望鬆動。

陳霄認為，對於具體的政策內容，預計可能會在認房認貸以及多孩家庭首付比例等方面做出調整，比如降低多孩家庭的二套房首付、放寬多孩家庭的購房套數限制等。

此外，報告還提出全齡友好購房支持政策相關部門正在會簽，已有3個部門簽回。去年，北京已對該政策實施了試點，但只選擇了三個項目定向放鬆認房認貸，產生的影響有限。「這兩項政策通過後，將有效解決北京人口的居住問題，促進住房需求釋放，尤其是帶動改善性需求釋放。」陳霄表示。

實際上，北京房山區被期待出台新政，與其樓市表現密不可分。在過去的2022年，房山區新房成交量幾近腰斬。北京市住建委信息顯示，房山2022年新房僅網簽約3000套，銷售金額約105億元，同比2021年銷量下跌近50％，整個區的銷售額甚至不及北京一些熱門項目的年成交額。

陳霄認為，如今房山區擬試點「一區一策」，有助於促進當地樓市去化。不過，北京作為全國政策調整的風向標，政策的放鬆也會相對謹慎，不會大規模大幅度的放鬆，循序漸進、試點嘗試成為重要的方式，並且着重強調「一區一策」，根據每個行政區的具體情況實行恰當的政策。

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責任編輯：袁瑋婧