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內地擬立法管理生成式AI 生成內容不得顛覆國家政權

社會熱點 14:19 2023/04/11

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國家互聯網信息辦公室今日就《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，其中提到規定利用生成式人工智能（AI）生成的內容，應當體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度、煽動分裂國家的內容。

徵求意見稿提出，提供生成式人工智能產品或服務應當遵守法律法規的要求，尊重社會公德、公序良俗，不得含有宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情信息，虛假信息，以及可能擾亂經濟秩序和社會秩序的內容。

另外，應採取措施防止出現種族、民族、信仰、國別、地域、性別、年齡、職業等歧視。利用生成式人工智能生成的內容應當真實準確，採取措施防止生成虛假信息。

針對違反規定的提供者，法律、行政法規沒有規定的，由網信部門和有關主管部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正。

拒不改正或者情節嚴重的，責令暫停或者終止其利用生成式人工智能提供服務，並處1萬元（人民幣，下同）以上、10萬元以下罰款。構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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責任編輯：袁瑋婧

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