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日外交藍皮書：中國對國際秩序構成前所未有挑戰

國情動向 15:50 2023/04/11

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日本外相林芳正的新外交藍皮書指，中國在東海和南海的海空域持續嘗試以武力改變現狀，對國際秩序構成有史以來最大的戰略挑戰。中國外交部斥是抹黑中國的陳詞濫調。

外交部發言人汪文斌表示，日方渲染所謂的中國威脅，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對。他並敦促日方糾正錯誤做法，停止挑動和製造陣營對抗，切實遵守戰後國際秩序和國際關係基本準則，履行國際法義務，真正把構建建設性、穩定的對華關係表態落實到實際行動上。

日媒報道，林芳正在內閣會上表示，部分國家正推動快速增強且不透明的軍事能力，強化自我主張，鑑於俄羅斯侵略烏克蘭及中國崛起等影響，國際社會正處於歷史轉捩點，未來將面臨緊張與對立持續升溫的情況。

林芳正又表示，「後冷戰時代」已經結束，國際社會很難在單一的價值觀和原則下趨向同化，必須透過加強合作，展示維護國際秩序的決心。

新藍皮書亦首次提到「南方世界」（即主要位於南半球的新興和發展中國家），林芳正強調，需要加強與新興國家接觸，當中許多在制裁俄羅斯採取中立態度。

林芳正強調，隨著回應國際社會所面臨的挑戰，日本在新興國家和發展中國家的存在感正在增加，日本需要採取包容的方式，與世界各國共同合作。

責任編輯：陳俊賢

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國防 地緣政治 制裁 南中國海 軍事 外交 烏克蘭 俄羅斯 日本 中國

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