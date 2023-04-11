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中汽協：3月份汽車銷量245萬輛 按年增長9.7%

經濟脈搏 16:33 2023/04/11

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中汽協公布，內地3月汽車產銷分別完成258.4萬輛和245.1萬輛，按月分別增長27.2%和24%，按年分別增長15.3%和9.7%；第一季度，汽車產銷分別完成621萬輛和607.6萬輛，按年分別下降4.3%和6.7%。新能源汽車補貼的政策結束，汽車行業經濟運行總體面臨較大壓力。

數據顯示，當月新能源汽車產銷分別完成67.4萬輛和65.3萬輛，按年分別增長44.8%和34.8%，市場佔有率達到26.6%。第一季度，新能源汽車產銷分別完成165萬輛和158.6萬輛，按年分別增長27.7%和26.2%，市場佔有率達到26.1%。

出口方面，當月汽車企業出口36.4萬輛，按月增長10.6%，按年增長110%。其中，新能源汽車出口7.8萬輛，按月下降10.3%，按年增長390%。第一季度，汽車出口99.4萬輛，按年增長70.6%。其中，新能源汽車出口24.8萬輛，按年增長110%。

中汽協表示，傳統燃油車購置稅優惠政策的退出、新能源汽車補貼的結束等造成去年底提前消費，相關接續政策尚不明朗，年初以來的新能源降價以及3月以來的促銷潮又對終端市場產生波動，汽車行業經濟運行總體面臨較大壓力。

責任編輯：陳俊賢

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