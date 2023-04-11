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內地3月新增人幣貸款3.89萬億、社融增量5.38萬億 均勝預期

經濟脈搏 16:38 2023/04/11

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內地3月人民幣貸款增加3.89萬億元，按年多增7497億元；社會融資規模增量5.38萬億元，按年增長7079億元，均勝過市場預期。廣義貨幣（M2）餘額281.46萬億元，按年增長12.7%，增速回落0.2個百分點，符合預期。整個一季度，人幣貸款增加10.6萬億元，社會融資規模增量累計14.53萬億元。

人民銀行公布，3月末，本外幣貸款餘額230.66萬億元，按年增長11.1%。月末人民幣貸款餘額225.45萬億元，增長11.8%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和0.3個百分點。社會融資規模存量359.02萬億元，按年增長10%，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為223.96萬億元，增長11.7%

一季度，人幣貸款按年多增2.27萬億元，分部門看，住戶貸款增加1.71萬億元，其中，短期貸款增加7653億元，中長期貸款增加9442億元；企（事）業單位貸款增加8.99萬億元，其中，短期貸款增加3.17萬億元，中長期貸款增加6.68萬億元，票據融資減少9803億元；非銀行業金融機構貸款減少791億元。社會融資規模增量比上年同期多2.47萬億元，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.7萬億元，按年多增2.36萬億。

責任編輯：陳建錫

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