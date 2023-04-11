中國向泰國交付萬噸級登陸艦 比泰國航母還要大

中國生產的071ET型船塢登陸艦正式交付泰國，預計月底抵達當地。這艘被命名象島號的登陸艦是整個東南亞最大的現役軍艦，比泰國海軍的航母更大。

綜合內媒報道，泰國軍方代表已在上海的中華造船廠接收登陸艦，該艦去年底完成海試，所有性能參數均達到或超過合約規定要求。今年初，泰國海軍高層在上海出席該艦的下水儀式，並確定其正式艦名為象島號（HTMS Chang III）。這是中國首次出口兩棲登陸艦，泰國據報計畫在2036年前擁有4艘該類艦隻。

象島號艦身長213米、寬28米，最高航速可達25節，航程可達1萬海浬，排水量超過2萬噸，能搭載至少600名海軍陸戰隊士兵和兩艘兩棲登陸艇，也能搭載最多5架直升機。該艦不單比泰國海軍現役的查克里·納呂貝特號（HTMS Chakri Naruebet）要長，排水量也比後者的1.1萬噸高了接近一倍。

1997年開始服役、由西班牙生產的查克里·納呂貝特號，是目前全球最小的航母，雖然被視為泰國海軍的門面，但由於國內經濟和軍費問題，該艦原本的艦載機已全面退役，艦上許多主要設備甚至尚未安裝，作戰能力成疑。它除了偶爾出海外，其餘大部分時間都停靠在母港對外開放。

責任編輯：陳建錫