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外交部：旅美大熊貓丫丫狀態平穩 將儘快迎接回國

社會熱點 22:08 2023/04/11

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外交部發言人汪文斌今日（11日）表示，中方現已做好接返旅美大熊貓「丫丫」回國的各項準備，在美方許可證發放後，將以最快的速度將大熊貓「丫丫」平安運送回國。

汪文斌指，按照中國動物園協會和美國田納西州孟菲斯動物園之間達成的大熊貓合作研究協議，雙方合作於4月7日到期，美國孟菲斯動物園於4月8日舉行了歡送儀式。下一步，美國魚類及野生動物管理局在4月12日結束大熊貓「丫丫」和「樂樂」出口許可證的公示後，將按程式研究發放出口許可證。

他說，中方將與美方合作機構加強協調，完成運輸前的健康評估，在許可證發放後，將以最快的速度將大熊貓「丫丫」平安運送回國。

汪文斌還表示，現在中國動物園協會專家和北京動物園兩名專業技術人員在美與孟菲斯動物園共同開展大熊貓飼養護理工作，已基本掌握了大熊貓「丫丫」的日常飼養情況。 目前「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，整體狀態相對平穩。 中方已從隔離檢疫場地、飼養場地、飼養方案、醫療保障、飼料供應等方面做好了迎接「丫丫」回國的各項準備工作。

責任編輯：陳俊賢

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護理 隔離檢疫 傳染病 大熊貓 田納西 皮膚病 動物園 北京 運輸 美國

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