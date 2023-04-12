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港人置業帶動臨深樓市 惠州3月新樓網簽大升七成

國情動向 10:57 2023/04/12

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全面通關後，北上置業的港人增加，官媒報道，東莞、惠州等臨深地區一帶的樓市也受惠於來自港澳的需求，3月成交量明顯擴大並迎來一波「小陽春」。

《證券時報》引述中介機構數據指，深圳樓市的火熱早已延至周邊地區，促使部分需求外溢至臨深片區。上月，惠州新樓網簽量達9400套，按月大升七成。除了惠東與龍門，各城區成交量均大幅增加，惠城與大亞灣網簽量超2000套，博羅超1900套，升幅最大的是惠陽，網簽1120套，按月上升135%。

但當地二手樓市場的活躍度相對較低，當前掛牌平均價格在每平方米1.27萬元（人民幣，下同）左右，按月下跌1.1%。

在東莞，新樓市場也延續了2月的增長勢頭，網簽3152套，按月升約四成，均價為每平方米3.47萬元，而二手樓市場也明顯回暖，當月網簽3767套，按月升65%，創下近14個月以來新高。另外，中山新樓新增供應2957套，按月上升287%，成交5146套，上升72%，同樣因積壓需求集中釋放及港澳需求帶動。

報道指，中港全面通關給臨深乃至整個大灣區樓市帶來利好，樂有家研究中心統計了2018至2022近5年港澳買家的成交喜好，發現中山、惠州、深圳、珠海和東莞，是港澳居民最喜愛置業的5大灣區內地城市。對比起香港澳門的高昂樓價，灣區內地城市的樓價仍然有著顯著的優勢。

責任編輯：陳建錫

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內地物業 深圳 東莞 惠州 中山 珠海 香港

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