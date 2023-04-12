官媒發聲撐平台企業：出台扶持政策 帶動經濟復甦

內地官媒經濟日報今日發表評論文章稱，近段時間，部分平台企業已開始嘗試新業務，要趁熱打鐵，出台相關扶持政策，以激勵平台企業恢復活力，並帶動整體經濟復甦；還要盡快落實「綠燈」投資案例。

文章指出，近日，國家發展改革委負責人強調，支持平台企業大顯身手。平台企業要增強信心、大膽探索、持續創新，相關部門要積極營造良好環境，為平台企業發展創造更大空間。

文章舉例稱，作為民營經濟的重要組成部分，平台企業在經濟社會發展中發揮了積極作用。全國數百萬名快遞小哥、保潔人員、網約車司機、貨車司機通過平台實現就業；阿里翻譯每天以200多種語言，為跨境電商平台上的200萬個中小商家提供上億字數的翻譯服務；在寧德時代、富馳高科、三一重工等企業，騰訊雲利用工業AI技術輔助完成生產、質檢、維修等工序；在200多個國家和地區，菜鳥為中國商家提供了低成本出口物流，讓中國商品直通海外。

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文章還指，在平台企業成長迅速，在搶占發展先機、積累社會財富的同時，也出現壟斷市場、侵害消費者權益甚至危害國家安全的行為。為此，中國開展平台經濟專項整治，目的是以規範促發展，而不是打斷發展、遏制發展。隨著專項整治基本完成，平台合規意識顯著提高，常態化監管體系逐步完善，平台經濟發展迎來新階段、面臨新機遇。

文章強調，在經濟恢復期，信心比黃金重要。對平台企業來說，更是如此。短期來看，應盡快落實之前提出的集中推出一批「綠燈」投資案例，強信心，明方向；中期來看，在常態化監管的同時，應對平台企業的創新嘗試堅持包容審慎的監管態度，讓他們有空間、有膽量去探索；長期來看，要堅定不移營造市場化、法治化、國際化營商環境，用穩定可預期的政策環境和更有溫度、有力度的「放管服」改革，為包括平台企業在內的所有經營主體創造發展空間。

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責任編輯：尹航

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