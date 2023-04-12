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經濟學家陳文玲：子女是耐用消費品 回報高過買樓

社會熱點 10:52 2023/04/12

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內地家庭的生育意願連年趨降，知名經濟學家陳文玲指，年輕人不生小孩是不對的，子女是耐用消費品，帶來的回報比買樓買車這類即期消費品更高。

陳文玲昨日（12日）在海南的中國國際消費品博覽會上談到生育子女的價值，她指，房子是長周期的消費品，汽車是長周期的消費品，「我們現在購買的衣食住行的這些東西是即期的消費品，當你購買使用之後，它的消費價值與使用價值合一，走入了消費的最終點」。

子女也是消費品，卻是可能帶來長久回報的耐用消費品，其價值是超過其他任何消費品的價值，所以年輕人不生小孩是不對的。

陳文玲又指，隨著生活水平的提高，中產階級階層的形成，中國將成為成熟的大眾消費社會，可增值的收藏品、創造財富的消費將來也是一種趨勢。

陳文玲在內地經濟學界有很高地位，她曾主持並參與中央、國務院多項重大課題研究，包括區域戰略研究、對外開放、現代流通、現代物流、醫藥衞生體制改革等，提交大量調研報告。在1999年到2008年，她連續10年參與中央經濟工作會議總理講話和全國兩會《政府工作報告》的起草工作。

責任編輯：陳建錫

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