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國台辦：馬英九訪陸體現兩岸都是中國人 歡迎台灣鄉親認祖歸宗

國情動向 11:33 2023/04/12

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台灣前領導人馬英九上周五（7日）結束訪陸行程回台，國台辦今日評價「馬先生」此訪體現兩岸同胞都是中國人，又指歡迎更多台灣鄉親來大陸認祖歸宗。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，馬英九先生一行於3月27日至4月7日先後在南京、武漢、長沙、重慶、上海等地參訪，完成返鄉祭祖的夙願，帶領台灣青年學生與武漢大學、湖南大學、復旦大學學生進行座談交流，參觀走訪重要歷史紀念場所，感受大陸經濟社會高質量發展成果。馬先生此訪受到兩岸各界高度關注，社會輿論普遍給予積極評價，對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。

朱鳳蓮表示，馬先生此訪充分體現了兩岸同胞都是中國人、是一家人，有着共同的血脈、共同的文化、共同的歷史、共同的願景，反映了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，再次證明「九二共識」是兩岸關係和平發展的「定海神針」。衷心希望兩岸同胞在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，相向而行，攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

對於馬英九返鄉祭祖，朱鳳蓮還指，兩岸同胞是一家人，歡迎更多台灣鄉親來大陸找找自己家的祖地祠堂，看看自己家族的族譜，尋根祭祖，認祖歸宗。

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責任編輯：袁瑋婧

 

 

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