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央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放

國情動向 11:53 2023/04/12

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中共總書記習近平4月10日和11日分別在廣東的湛江和茂名考察調研，這是他今年以來首次國內考察。官媒央視指出，習近平的廣東之行至少有三個層次的戰略考量，今年是改革開放45周年，此行再次宣示堅定不移深化改革開放。

2012年12月，中共十八大後首次離京考察，習近平就來到廣東，發出「將改革開放繼續推向前進」的動員令。此後，在慶祝改革開放40周年的2018年和慶祝深圳等經濟特區建立40周年的2020年，他又兩次來到廣東考察。今年是改革開放45周年，習近平再赴改革開放重要地標，是宣示中國堅定不移深化改革開放。

第二個層面是，廣東是舉足輕重的經濟大省。五年前，在參加廣東代表團審議時，習近平要求廣東在四個方面走在全國前列，其中第一個就是構建推動經濟高質量發展體制機制。中共二十大指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。牢牢把握高質量發展這個首要任務，是習近平此次赴廣東考察的題中應有之義。

第三個層面，從本月開始，全黨開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。此次考察前夕，習近平出席主題教育工作會議重點部署此事。這次主題教育的一個重要內容，就是在全黨大興調查研究，並且要求領導干部帶頭開展調查研究。習近平廣東之行，是以實際行動以上率下、作出示範。

習近平在茂名市考察調研 （多圖）

駱惠寧出任中央第八指導組組長 指導學習習思想

習近平在廣東考察調研 赴湛江看水資源配置和漁業（組圖，有片）

責任編輯：尹航

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