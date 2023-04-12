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返工第4日上司捉去考長跑 男子未跑足全程被炒魷

社會熱點 13:49 2023/04/12

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江蘇蘇州一名劉姓男子受一家機械零件公司聘用，在上班的第4日突然被上司要求參加長跑。劉因天氣酷熱未跑足全程，不久即被辭退。公司給出的理由是，他「沒有吃苦耐勞精神，在試用期內不符合錄用條件」。劉某入稟當地法院並向公司索債，經過一審二審後，法院近日終判劉某勝訴。

蘇州市中院披露案情指，劉某去年6月應徵某機械零件公司的機修工職位，通過電焊、氣割等測試及自費體檢，同月22日上班並簽訂書面勞動合同，獲安排到設備部從事維修工作。但到了25日、即上班的第4天，部門主管突然在未告知具體里程數下，要求劉某按照公司規章制度參加長跑。

劉某稱，當時有一名安全員在旁監督，說「如果跑不下來就可以立刻走人」。由於氣溫接近攝氏40度，加上他毫無準備，跑了約800米已有中暑感覺，因此無跑完全程就放棄，回去廠房工作。未料隔周上班時，他即被告知試用期不合格，原因是未完成「5公里30分鐘長跑」的規定，沒有吃苦耐勞精神。

法院審理認為，涉案公司以不符合錄用條件為由，單方解除勞動關係，應提供證據加以證明。該公司在錄用劉某前，並未明確告知其參加體能考核並考核過關屬於錄用的前提條件，也未能證明劉某清楚錄用條件中包括參加長跑。因此，其以此為由解除勞動關係，屬於違法解除勞動合同。

責任編輯：陳建錫

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