否認要遏制中國 布林肯：將在合適時間訪華

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就中美關係表示，華府目標並非發起新冷戰或遏制中國，準備在符合雙方及世界利益的領域與中國展開合作，又指自己將在合適的時間尋求訪華。

當天布林肯與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以及到訪的菲律賓外交部長馬納洛和國防部長加爾維斯舉行聯合記者會。

布林肯表示，美國和中國的關係是最重要的，同時也是最複雜的。兩國關係有不同的方面：當然存在競爭，在其他一些方面是合作的，而在某些情況下更具有對抗性。

布林肯稱，在應對中國構成的挑戰問題上，美國與主要合作夥伴達成了前所未有的共識，並將整合優勢去維護自己的利益和價值觀。他強調，美國的目標是維護和平、安全、穩定並創造機會，而非捲入一場「新冷戰」，也不是為了遏制中國。同時，美國準備在符合中美雙方利益以及符合世界利益的領域與中國開展合作。

布林肯表示，在推動上述議題的過程中，中美保持溝通管道很重要，這樣才能確保雙方清楚地交流，即便是在兩國關係面臨挑戰的時候，「繼續尋找加強這些溝通渠道的途徑是很重要的。我們拭目以待，希望在今後的時間里做到這一點。」

布林肯說，「至於我自己的中國之行，當條件成熟時，我當然期待繼續這麼做。」

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責任編輯：袁瑋婧