  • 25°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

否認要遏制中國 布林肯：將在合適時間訪華

國情動向 14:48 2023/04/12

分享：

分享：

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就中美關係表示，華府目標並非發起新冷戰或遏制中國，準備在符合雙方及世界利益的領域與中國展開合作，又指自己將在合適的時間尋求訪華。

當天布林肯與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以及到訪的菲律賓外交部長馬納洛和國防部長加爾維斯舉行聯合記者會。

布林肯表示，美國和中國的關係是最重要的，同時也是最複雜的。兩國關係有不同的方面：當然存在競爭，在其他一些方面是合作的，而在某些情況下更具有對抗性。

布林肯稱，在應對中國構成的挑戰問題上，美國與主要合作夥伴達成了前所未有的共識，並將整合優勢去維護自己的利益和價值觀。他強調，美國的目標是維護和平、安全、穩定並創造機會，而非捲入一場「新冷戰」，也不是為了遏制中國。同時，美國準備在符合中美雙方利益以及符合世界利益的領域與中國開展合作。

布林肯表示，在推動上述議題的過程中，中美保持溝通管道很重要，這樣才能確保雙方清楚地交流，即便是在兩國關係面臨挑戰的時候，「繼續尋找加強這些溝通渠道的途徑是很重要的。我們拭目以待，希望在今後的時間里做到這一點。」

布林肯說，「至於我自己的中國之行，當條件成熟時，我當然期待繼續這麼做。」

美國商務部官員據報本周訪中國 鋪路雷蒙多來華

李強談中美：美資高管都撐合作 我不知道脫鉤有誰受益

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
貿易戰 地緣政治 中國市場 國防 布林肯 外交 美國國防部 菲律賓 中美關係 美國

上一篇文章

民進黨通過提名賴清德參與明年台灣大選

下一篇文章

大陸對台灣展開貿易壁壘調查 涉2455項產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放
央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放
美CIA局長：俄羅斯將成為中國的「經濟殖民地」
美CIA局長：俄羅斯將成為中國的「經濟殖民地」
盧拉今起訪華料簽多項合作協議 一行程或惹怒美國
盧拉今起訪華料簽多項合作協議 一行程或惹怒美國
習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）
習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）
兩岸軍艦對峙錄音公開 解放軍這樣駁斥台軍驅離
兩岸軍艦對峙錄音公開 解放軍這樣駁斥台軍驅離
中國向泰國交付萬噸級登陸艦 比泰國航母還要大
中國向泰國交付萬噸級登陸艦 比泰國航母還要大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款