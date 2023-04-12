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歐盟外交代表博雷利確診 押後訪華行程（第二版）

國情動向 21:14 2023/04/12

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歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell）原定明日（13日）至周六（15日）訪華，但他今日（12日）宣布由於感染新冠病毒，遺憾要押後訪華行程。

博雷利在Twitter發文稱，他的新冠病毒檢測結果呈陽性，所以要推遲訪華，他又補充稱，目前感覺良好，未有病徵。

中國外交部發言人汪文斌早前宣布，應國務委員兼外交部長秦剛邀請，博雷利將訪華，期間將舉行第十二輪中歐高級別戰略對話。

對於當前中歐關係，汪文斌指出，當前，國際形勢動盪不安，全球性挑戰層出不窮，國際社會只有同舟共濟，才能更好應對挑戰。中歐是多極化世界的兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐關係具有全球影響和世界意義。中歐應當堅持全面戰略夥伴關係定位，加強戰略溝通和協調，增進互信，聚焦合作，克服干擾，攜手應對全球性挑戰。

汪文斌還宣布，應秦剛邀請，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）將於4月13至15日正式訪問中國。 其間，秦剛將同貝爾伯克外長共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，就中德、中歐關係以及國際和地區熱點問題進行全面深入溝通。

汪文斌指出，中方認為，在當前國際形勢下，中德兩國外長舉行戰略對話，有利於落實兩國領導人重要共識，強化戰略溝通，鞏固戰略互信，深化戰略合作，繼續豐富中德全方位戰略夥伴關係內涵，共同應對全球性挑戰。

責任編輯：陳俊賢

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