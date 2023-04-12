清潔工人入職6分鐘摔倒身亡 公司要賠償百萬元

大連市民李陽早前到當地一家保潔公司應聘保潔員，入職工作僅6分鐘，不慎摔倒受傷，後經搶救無效去世。 近日，當地人力資源和社會保障局認定，李陽是工亡。用人公司將賠償100多萬元（人民幣，下同）工傷款給李陽家人。

據內媒報導，李陽於2021年6月到一家保潔公司報到，剛上班6分鐘，李陽突然摔倒，撞到頭部暈倒，公司同事立即撥打了急救電話，並將其送往醫院搶救，到醫院后經診斷為重度顱腦損傷，雖經醫生全力救治，李陽當日經搶救無效死亡。

對此，保潔公司認為，公司8點半上班，李陽剛到公司才6分鐘，且李陽還沒有被正式錄用，雙方沒有簽訂勞動合同，公司也沒有為他交納社會保險，因此不應當為工傷。

不過，李陽妻子委託律師調查，向甘井子區勞動人事爭議仲裁委員會提出申請，要確認李陽與清潔公司在事發當天是否有勞動關係。勞動人事爭議仲裁委員會審理認為，事發當天李陽確實穿著公司的清潔服，而工作的社區也跟保潔公司簽有服務合約，事發之後還將李陽的身分證、銀行提款卡影印本按要求還給李陽妻子，已經符合勞動關係的構成要件。

大連市甘井子區人力資源和社會保障局近日作出《認定工傷決定書》認定，李陽是工亡。 由於公司沒有給李陽交納工傷保險，李陽的100多萬元工傷賠償將由保潔公司承擔。

責任編輯：陳俊賢