阿富汗鄰國外長會明日舉行 中方發文件提11點立場

阿富汗鄰國外長會明日將在烏茲別克舉行，中國外長秦剛將出席。中國外交部今日發布關於阿富汗問題的中國立場，共11點，其中提到尊重阿富汗主權和領土完整。

外交部公佈，中方堅持「三個尊重」「三個從不」，即尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣；從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，從不尋求所謂勢力範圍。

支持阿富汗溫和穩健施政。中方真誠期待阿富汗構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同各國尤其是鄰國友好交往。希望阿富汗臨時政府保護包括婦女兒童、少數族裔在內的全體阿富汗人民基本權益，繼續朝著符合阿富汗人民利益和國際社會期待的方向做出積極努力。

中方提到，支持阿富汗和平重建，將繼續為阿富汗重建發展提供力所能及幫助，與阿富汗規劃落實好各項援助承諾，穩步推進經貿投資合作，積極開展醫療、扶貧、農業、防災減災等領域合作，歡迎阿富汗參與共建「一帶一路」。

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在反恐方面，中方支持阿富汗堅決有力打恐，呼籲加強反恐雙多邊合作，合作打擊盤踞在阿富汗的恐怖主義、分裂主義和極端主義「三股勢力」。

中方還敦促美國切實對阿富汗履約擔責，美方應切實從阿富汗變局中汲取教訓，正視阿富汗嚴峻的人道、經濟、安全等風險挑戰，立即解除對阿富汗制裁，歸還阿富汗海外資產，落實好自己承諾的對阿富汗人道援助，確保用於阿富汗民生急需。

此外，中方立場還提到，反對域外勢力干預滲透阿富汗；增進涉阿富汗問題國際地區協調；協助解決阿富汗人道和難民問題；支持阿富汗禁毒。

昨日，中國政府中東問題特使翟雋會見聯合國副秘書長迪卡洛。翟雋闡述了中方在有關問題上的原則立場，強調中國支持中東國家堅持戰略自主，加強團結協作，通過對話協商促進地區和平穩定，中方願繼續在中東方向加強同聯合國的溝通與協作，推動政治解決地區熱點問題，共同維護地區和平穩定。

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責任編輯：尹航

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