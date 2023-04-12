  • 25°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿富汗鄰國外長會明日舉行 中方發文件提11點立場

國情動向 17:03 2023/04/12

分享：

分享：

阿富汗鄰國外長會明日將在烏茲別克舉行，中國外長秦剛將出席。中國外交部今日發布關於阿富汗問題的中國立場，共11點，其中提到尊重阿富汗主權和領土完整。

外交部公佈，中方堅持「三個尊重」「三個從不」，即尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣；從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，從不尋求所謂勢力範圍。

支持阿富汗溫和穩健施政。中方真誠期待阿富汗構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同各國尤其是鄰國友好交往。希望阿富汗臨時政府保護包括婦女兒童、少數族裔在內的全體阿富汗人民基本權益，繼續朝著符合阿富汗人民利益和國際社會期待的方向做出積極努力。

中方提到，支持阿富汗和平重建，將繼續為阿富汗重建發展提供力所能及幫助，與阿富汗規劃落實好各項援助承諾，穩步推進經貿投資合作，積極開展醫療、扶貧、農業、防災減災等領域合作，歡迎阿富汗參與共建「一帶一路」。

巴西總統盧拉明起訪華4天 稱將邀習近平回訪

在反恐方面，中方支持阿富汗堅決有力打恐，呼籲加強反恐雙多邊合作，合作打擊盤踞在阿富汗的恐怖主義、分裂主義和極端主義「三股勢力」。

中方還敦促美國切實對阿富汗履約擔責，美方應切實從阿富汗變局中汲取教訓，正視阿富汗嚴峻的人道、經濟、安全等風險挑戰，立即解除對阿富汗制裁，歸還阿富汗海外資產，落實好自己承諾的對阿富汗人道援助，確保用於阿富汗民生急需。

此外，中方立場還提到，反對域外勢力干預滲透阿富汗；增進涉阿富汗問題國際地區協調；協助解決阿富汗人道和難民問題；支持阿富汗禁毒。

昨日，中國政府中東問題特使翟雋會見聯合國副秘書長迪卡洛。翟雋闡述了中方在有關問題上的原則立場，強調中國支持中東國家堅持戰略自主，加強團結協作，通過對話協商促進地區和平穩定，中方願繼續在中東方向加強同聯合國的溝通與協作，推動政治解決地區熱點問題，共同維護地區和平穩定。

民進黨通過提名賴清德參與明年台灣大選

央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 內政 恐怖主義 外交 政治 阿富汗 一帶一路 美國 聯合國 中國外交部

上一篇文章

習近平視察南部戰區海軍 要求提高實戰力捍衛領土主權

下一篇文章

大陸傳將在台以北設禁飛區3天 台：抗議後已縮短時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放
央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放
美CIA局長：俄羅斯將成為中國的「經濟殖民地」
美CIA局長：俄羅斯將成為中國的「經濟殖民地」
盧拉今起訪華料簽多項合作協議 一行程或惹怒美國
盧拉今起訪華料簽多項合作協議 一行程或惹怒美國
習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）
習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）
兩岸軍艦對峙錄音公開 解放軍這樣駁斥台軍驅離
兩岸軍艦對峙錄音公開 解放軍這樣駁斥台軍驅離
中國向泰國交付萬噸級登陸艦 比泰國航母還要大
中國向泰國交付萬噸級登陸艦 比泰國航母還要大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款