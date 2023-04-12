海昌海洋公園與沙特投資部簽合作備忘錄 為沙特打造娛樂旅遊場所

沙特阿拉伯投資部與海昌海洋公園（02255）今日（12日）簽署合作備忘錄，計劃共同開發沙特境內首個大型海洋公園，並於該國的不同城市，發展各種模式的娛樂場所，除了海洋公園，還包括家庭娛樂中心、水上樂園、野生動物園等，以吸引全球和本地訪客，推動當地旅遊業的可持續增長。

沙特投資部副部長阿爾塔夫 (Ammar Altaf）、海昌海洋公園亞太區行政總裁金民豪在沙特簽署該份諒解備忘錄，根據協議，海昌海洋公園將利用自身多元化的專業知識和經驗，在沙特發展各種模式的娛樂場所。本次合作是配合沙特「2030年願景」的發展戰略—尋求實現經濟多元化、促進旅遊作為增長主要動力。

海昌海洋公園非執行董事兼主席曲程表示很榮幸能與沙特合作，公司的目標是透過海昌海洋公園超過20年的豐富經驗，結合世界知名的IP和最新可用技術，打造不同娛樂設施，包括策劃中的第一個可提供全面和獨有賓客體驗的世界級海洋公園。它還將作為一個保育教育平台，以促進海洋保護意識。

公司相信，沙特和中東的家庭將欣賞海昌海洋公園獨特的產品， 海昌也期待把這個世界級體驗帶到沙特阿拉伯。

曲程又指，以往中國與沙特的貿易投資往來以石油、出口與製造業為主，透過與沙特投資部簽署的諒解備忘錄，海昌很榮幸能成為首家中國旅遊服務業企業、也是首家中國服務業企業到沙特投資發展，共同推動沙特經濟發展。作為亞洲最大海洋公園企業，海昌深信與本次合作是公司從擴大市埸至海外的重要一步。

海昌目前擁有並經營6個主題公園，分佈在大連、煙台、上海、重慶和三亞等城市，其另有4家品牌授權其它企業經營的主題公園。

責任編輯：陳建錫