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習近平視察南部戰區海軍 要求提高實戰力捍衛領土主權

國情動向 18:23 2023/04/12

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中共總書記、中央軍委主席習近平昨日（11日）視察南部戰區海軍機關，要求深化練兵備戰，加快轉型建設，提高實戰能力捍衛領土主權和海洋權益。

習近平當日上午到達戰區的海軍機關，先接見海軍官兵代表，並觀看了戰區海軍建設情況的多媒體影片，隨後聽取工作匯報，並對戰區的部隊建設表示肯定。

習指，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，堅定靈活開展軍事鬥爭，提高及時妥善應對複雜情況的能力，堅決捍衛領土主權和海洋權益，維護周邊大局穩定。要加強實戰化軍事訓練，堅持以戰領訓，深化戰爭和作戰問題研究，創新作戰概念和戰法訓法。要加強實案化對抗性訓練，突出抓好重點課題專攻精練，提高訓練水平和實戰能力。

習又指，要大力發展新型作戰力量和手段，把握新質戰鬥力建設特點規律，推動新裝備新力量加快形成實戰能力。要堅持體系建設、體系運用，深入破解短板弱項，推動作戰體系整體升級。要加強部隊黨的領導和黨的建設，狠抓全面從嚴治黨、全面從嚴治軍。要全面加強人才工作，壯大人才隊伍。

他又要求推進政治整訓常態化制度化，持之以恆正風肅紀反腐。各級特別是領導幹部要大興調查研究，認真解決部隊建設中的突出矛盾和問題，積極主動為官兵排憂解難，帶領廣大官兵不斷開創南部戰區海軍建設新局面。

習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）

習近平在廣東考察調研 赴湛江看水資源配置和漁業（組圖，有片）

責任編輯：陳建錫

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軍事 政治 習近平 海軍

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