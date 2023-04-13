  • 25°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬克龍稱維持台海現狀立場未變 重申不做美國附庸

國情動向 09:30 2023/04/13

分享：

分享：

法國總統馬克龍回應外界對其就台灣問題的立場表示，法國和歐洲在該問題上的立場一致，但重申不做美國附庸，這觀點沒有改變。

馬克龍周三（12日）表示，法國和歐洲人在台灣問題上的立場是一樣的，法方支持現狀，它從來沒有改變過。這就是法方的「一個中國」政策，尋求以和平的方式解決台灣問題。他又就「不做美國附庸」的言論解畫，說成為盟友並不意味著成為附庸，也不意味著法國沒有獨立思考的權利。

法國財長勒梅爾同日解釋，法國和歐洲希望奉行獨立於中美之外的政策道路，希望作為美國強大而可靠的盟友，這是法國多年來一直的主張。

馬克龍上周訪問中國後接受媒體訪問，談到台灣問題，他指歐洲最大的危機就是被捲入不屬於自己的危機，必須避免成為美國的附庸，又形容台領導人蔡英文在美國的行程是一次「挑釁」。該番言論加上北京之後立即舉行3天環台軍演，引起外界對歐盟就台灣問題立場的質疑，以及台灣當局的不滿。

另外，馬克龍針對歐美關係的說法，也觸發部分東歐國家的憤怒，因俄烏之間仍無任何停火跡象，而美國支持烏克蘭對穩住整個東歐局勢至關重要。

中國外交部前一天表示，對馬克龍受到批評不感到驚訝，有些國家不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己的旨意。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 歐盟 美國 法國 台灣 中國

上一篇文章

美國商務部制裁12個中國實體 稱涉支持俄羅斯軍隊

下一篇文章

歐盟外交代表博雷利確診 押後訪華行程（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大陸傳將在台以北設禁飛區3天 台：抗議後已縮短時間
大陸傳將在台以北設禁飛區3天 台：抗議後已縮短時間
大陸對台灣展開貿易壁壘調查 涉2455項產品
大陸對台灣展開貿易壁壘調查 涉2455項產品
歐盟外交代表博雷利確診 押後訪華行程（第二版）
歐盟外交代表博雷利確診 押後訪華行程（第二版）
中國向泰國交付萬噸級登陸艦 比泰國航母還要大
中國向泰國交付萬噸級登陸艦 比泰國航母還要大
央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放
央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放
習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）
習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款