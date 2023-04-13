馬克龍稱維持台灣現狀立場未變 重申不做美國附庸

法國總統馬克龍回應外界對其就台灣問題的立場表示，法國和歐洲在該問題上的立場一致，但重申不做美國附庸，這觀點沒有改變。

馬克龍周三（12日）表示，法國和歐洲人在台灣問題上的立場是一樣的，法方支持現狀，它從來沒有改變過。這就是法方的「一個中國」政策，尋求以和平的方式解決台灣問題。他又就「不做美國附庸」的言論解畫，說成為盟友並不意味著成為附庸，也不意味著法國沒有獨立思考的權利。

法國財長勒梅爾同日解釋，法國和歐洲希望奉行獨立於中美之外的政策道路，希望作為美國強大而可靠的盟友，這是法國多年來一直的主張。

馬克龍上周訪問中國後接受媒體訪問，談到台灣問題，他指歐洲最大的危機就是被捲入不屬於自己的危機，必須避免成為美國的附庸，又形容台領導人蔡英文在美國的行程是一次「挑釁」。該番言論加上北京之後立即舉行3天環台軍演，引起外界對歐盟就台灣問題立場的質疑，以及台灣當局的不滿。

另外，馬克龍針對歐美關係的說法，也觸發部分東歐國家的憤怒，因俄烏之間仍無任何停火跡象，而美國支持烏克蘭對穩住整個東歐局勢至關重要。

中國外交部前一天表示，對馬克龍受到批評不感到驚訝，有些國家不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己的旨意。

責任編輯：陳建錫