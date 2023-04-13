青海一大學黨委副書記獲錄為本校博士 校方覆核後取消資格

青海民族大學近日發布該校2023年民族學博士研究生招生考試擬錄取結果，其中一位名叫「阿進錄」的考生引起網絡關注。阿進錄不只是在民族學（報考研究方向）擬錄取的6名考生中成績排名第一的考生，還是該校的黨委副書記。有網民質疑「此事是否涉嫌既當裁判員又當運動員」。

校方今（13日）發公告稱，經覆核後，阿進錄不符合該校博士研究生報考條件，取消其擬取錄資格，惟未有解釋原因。

網民：既當裁判又當運動員？

4月9日，青海民族大學發布《青海民族大學2023年民族學博士研究生招生考試擬錄取結果公示》。該公示稱，經2023年青海民族大學博士招生工作領導小組審議通過，擬錄取17位考生為民族學博士研究生。其中，考生阿進錄以最終成績81.40分進入擬錄取名單，在民族學（報考研究方向）擬錄取的6名考生中成績排名第一。

該校研究生院招生科工作人員向內媒確認，擬錄取名單中的阿進錄正是該校黨委副書記。該工作人員介紹，青海民族大學2023年民族學博士研究生面向全國招生，符合報考條件、達到考試要求的都可以報考。對於有網友提出「此事是否涉嫌既當裁判員又當運動員」，該工作人員表示，「他只是一名考生而已。」

資料顯示，阿進錄生於1973年10月，目前已近50歲，青海省互助縣人，中共黨員，研究生學歷，教授，現任青海大學黨委副書記。而根據《青海民族大學2023年民族學博士研究生招生簡章》，報考博士研究生的考生年齡原則上不超過45周歲。對於網友提到的「年齡不符合報考條件」，上述工作人員表示：「他資格審查是通過的。」

工作人員還稱，所有招生錄取工作既受學校黨委行政監督，同時也受社會各界監督。所有工作環節和程序都是按照考試流程和博士招生的程序合理合規運作。

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責任編輯：尹航

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