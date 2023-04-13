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習近平在廣州考察 談中國式現代化與西式本質不同（組圖）

國情動向 10:20 2023/04/13

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據新華社報道，中共總書記習近平12日在廣東省廣州市先後考察了樂金顯示廣州製造基地、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司，了解當地推進高水平對外開放、推動製造業高質量發展，以及企業推進科技創新、打造自主品牌等情況，並同企業代表、科研人員、一線職工等交流。

在廣汽研究院調研時，習近平和科研人員、企業家、職工、外資企業代表等親切交流。習近平指出，中國式現代化與西方現代化有本質不同，西方現代化那種兩極分化、掠奪別國等道路我們不能走也走不通。中國式現代化立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，我們將一步一個腳印扎扎實實向前推進。

公開資料顯示，樂金顯示是南韓企業LG Display Co., Ltd(下稱樂金顯示有限公司)在中國投資成立的專業TFT-LCD供應商，是樂金顯示集團在中國的一個重要代表。廣汽集團是大型國有控股股份制企業，廣汽埃安新能源汽車股份有限公司是國內新能源汽車頭部企業，在電池、電機、電控核心技術等方面達到世界領先水平。

習近平此前分別在湛江和茂名考察調研。

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習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）

責任編輯：尹航

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