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習近平考察廣州 強調堅定擴大對外開放 現代化不走西方道路（組圖）

國情動向 17:35 2023/04/13

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中共總書記習近平一連四日在廣東考察，習近平指，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，在中國式現代化建設的大局中地位重要，擴大高水平對外開放、提升科技自立自強能力。他又強調，中國式現代化要立足中國實際，符合中國國情，不走西方現代化的道路。

＊更新習近平講話

據新華社，習近平今日（13日）上午聽取廣東省委和省政府工作匯報後指出，粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位。廣東要認真貫徹黨中央決策部署，把粵港澳大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實，擺在重中之重，以珠三角為主陣地，舉全省之力辦好這件大事，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。

習近平強調，實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的關鍵。要深入實施創新驅動發展戰略，加強區域創新體系建設，進一步提升自主創新能力，努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。要加強對中小企業創新支持，培育更多具有自主知識產權和核心競爭力的創新型企業。要強化企業主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要推進粵港澳大灣區人才高地建設，形成高端科創人才聚集效應。

習近平又指，中國式現代化不能走脫實向虛的路子，必須加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。廣東要始終堅持以製造業立省，更加重視發展實體經濟，加快產業轉型升級，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，發展戰略性新興產業，建設更具國際競爭力的現代化產業體系。

習近平還強調，全體人民共同富裕是中國式現代化的本質特徵，區域協調發展是實現共同富裕的必然要求。廣東要下功夫解決區域發展不平衡問題，加快推進交通等基礎設施的區域互聯互通，帶動和推進粵東、粵西、粵北地區更好承接珠三角地區的產業有序轉移。要加強陸海統籌、山海互濟，強化港產城整體佈局，加強海洋生態保護，全面建設海洋強省。要積極推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，加快構建現代鄉村產業體系，發展新型農村集體經濟，深入實施鄉村建設行動，促進共同富裕。持續做好防止返貧動態監測和常態化幫扶，防止出現返貧。

習近平昨日在廣州考察了樂金顯示廣州製造基地、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司，了解製造業發展及企業科技創新、打造自主品牌等情況。

習與企業代表、科研人員、一線職工等交流時表示，中國式現代化與西方現代化有本質不同，西方現代化那種兩極分化、掠奪別國等道路我們不能走也走不通。中國式現代化立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，中國將一步一個腳印扎扎實實向前推進。

公開資料顯示，樂金顯示是南韓企業LG Display Co., Ltd(下稱樂金顯示有限公司)在中國投資成立的專業TFT-LCD供應商，是樂金顯示集團在中國的一個重要代表。廣汽集團是大型國有控股股份制企業，廣汽埃安新能源汽車股份有限公司是國內新能源汽車頭部企業，在電池、電機技術等方面達到世界領先水平。

習近平此前分別在湛江和茂名考察調研。

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習近平視察南部戰區海軍 要求提高實戰力捍衛領土主權

央視：習近平赴廣東有三大考量 宣示堅定不移深化改革開放

習近平在茂名市考察調研 了解推進鄉村振興情況（多圖）

責任編輯：尹航

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