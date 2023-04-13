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中國3月美元計出口按年增14.8% 增速創8個月高位

經濟脈搏 10:31 2023/04/13

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中國海關總署公布，以美元計，3月份中國進出口總值5,429.9億美元，按年增長7.4%。其中，出口3,155.9 億美元，按年增長14.8%，增速創8個月高位，優於市場預期的跌7.1%；進口2,274億美元，按年下降1.4%，同樣好過市場預期的跌6.4%。

首季人民幣計價出口按年增8.4%

另外，今年一季度，中國外貿進出口總值9.89萬億元（人民幣，下同），按年增長4.8%，其中出口5.65萬億元，按年增長8.4%；進口4.24萬億元，按年增長0.2%。

海關總署表示，一季度中國外貿進出口開局平穩，逐月向好。外貿結構亦持續優化，一般貿易進出口6.46萬億元，按年增長7.9%。東盟繼續為中國第一大貿易夥伴，對東盟進出口1.56萬億元，按年增長16.1%，佔中國外貿總值的15.8%。對歐盟、美國、日本和韓國分別進出口1.34萬億元、1.11萬億元、5464.1億元和5284.6億元。

同期，中國與「一帶一路」沿線國家進出口合計3.43萬億元，按年增長16.8%。中國與RCEP其他14個成員國合計進出口3.08萬億元，按年增長7.3%。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，當前全球通脹高企、主要經濟體增長乏力帶來的外需減弱，對中國外貿形成直接衝擊，同時保護主義、地緣政治等風險也進一步加大全球經濟的不穩定性、不確定性和難預期性，中國外貿發展將面臨更大的困難和挑戰。但也要看到中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變，相信隨著中國經濟運行持續整體好轉，外貿向好勢頭有望進一步延續。

商務部談今年外貿：形勢仍嚴峻複雜 但部分省份訂單回暖

商務部公布內外貿一體化試點地區名單 北京上海在列

責任編輯：易燕丹

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