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上海女子爬崗亭屋頂拍網紅照惹議 官方：已拆除搬離（更新版）

社會熱點 11:29 2023/04/13

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內地近日流傳一張女子網紅照片，被曝原來是爬上核酸檢測亭屋頂拍攝，對此網民褒貶不一，有人感歎為拍照拼命，有人則指是廢物利用。

據澎湃新聞報道，今日下午，幾名工作人員正在現場拆卸崗亭，該工作人員自稱是轄區街道與虹梅派出所的治安巡邏隊員，這一崗亭已有近20年歷史，本來是巡邏隊員在夜間執勤工作或雨雪天氣值班使用的，「晚上巡邏時來躲躲雨啊，工作用的」，「白天這裏沒人，崗亭白天是關掉的，但沒想到有人爬上去拍照」。

另據東方網報道，該地所屬政府部門虹梅街道表示，街道考慮將亭子移至其他地方，並加強人員管理和值守，「研究常態化長效的監管的機制，把隱患降到最低」。

該照片背景為大片繡球花，兩女子如同坐在郊外，旁邊還有小桌子。然而有人放出了第三視角照片。原來這些照片，是爬到上海漕河涇的一個崗亭拍攝，攝影師將椅子桌子等道具搬上屋頂，還鋪上了桌布。

不少網民認為這樣太危險了，「爬上去還帶這些東西，萬一沒拿好，掉下來砸到下面人。」認為這種網紅照風氣不可取。亦有網民指，照片確實很好看，他們也沒有妨礙到別人。

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責任編輯：袁瑋婧

 

 

 

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