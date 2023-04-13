【沙塵暴】內蒙女子出門忘關窗 回家掃出5斤土

內地近日沙塵暴肆虐，內蒙古一女子出門1小時忘關窗，回家30平方米掃出了5斤土。

據四川觀察，周一（10日）在內蒙古包頭，女子外出找羊忘記關窗，回家後發現地上積滿一層厚土。

當事人圖女士稱，回來掃土掃了一個多小時，大概30多平米的地方掃出五斤左右土。

沙塵天氣正導致多地空氣嚴重污染。監測顯示，周二（11日）6時，北京、天津、石家莊、呼和浩特、太原、濟南、哈爾濱等多個城市空氣質量指數達到或超過500，出現爆錶。

據預測，此次沙塵天氣影響範圍在390萬到400萬平方公里。中央氣象台首席預報員桂海林介紹，總體影響範圍以長江以北區域為主，在長江以南區域，像浙江北部、湖南北部，部分地區可能會受到一點波及，但影響總體不大。

據北京日報，目前，京城仍處於沙塵藍色預警中。今天7時，在沙塵回流的影響下，全市空氣質素仍維持嚴重污染水平，首要污染物為PM10，平均濃度接近500微克/立方米。

從今天夜間開始，新一輪冷空氣來襲，明天北風較大，氣溫有所下降，擾人的是從西北上游還將有沙塵輸送進京，預計這一輪沙塵影響徹底消除要等到周六（15日）了。

責任編輯：袁瑋婧