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沒買VIP會員追劇要看3000秒廣告 平台回應是系統漏洞

社會熱點 12:49 2023/04/13

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不少視頻平台都要購買會員才能觀看特定內容。關於內地一個平台「酷喵」，有網民稱，她並非會員，可免費看一套劇集的前五集，但要等待3000多秒的廣告，即是50多分鐘。平台客服證實的確會出現這種情況，可能是系統漏洞。

據內媒報道，浙江杭州網友「番茄茄」發布視頻吐槽稱，「見過3000多秒的廣告嗎？我說優酷你別太離譜！」網友發布的視頻顯示，電視屏幕上正播放著廣告，右上方出現3233秒倒計時，旁邊有文字提示「VIP可關此廣告，低至15元/月」。

網友張女士稱，自己透過網絡電視看酷喵（優酷正版電視端應用）一部獨播劇，不是會員但可免費看前五集，她想先看看，如果好看就購買會員。

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張女士說，「前面幾集都是等待100多秒的廣告，連著看了幾集之後，突然就是3000多秒的廣告。沒見過這麼長的廣告，比一集電視劇都要長。不是每一集都這樣，應該是個系統漏洞，返回再進就好了。」

優酷平台客服表示，有時的確會有這樣的情況，但屬極個別。原因可能是版本沒升級到最新，舊版本系統會出現一些漏洞問題；也可能是帳號退出後沒有登錄直接進行觀看，或網絡信號的問題。

客服表示，對類似情況，用戶可以卸載後重新安裝最新版本，再登錄帳號觀看，如果之後還有類似情況，可繼續向客服反饋。他還表示，VIP會員觀看影視劇時自動跳過劇前廣告，但因為版權問題，部分片源仍可能提供不同類型廣告。

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責任編輯：尹航

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