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張家界集體跳崖轟動全國 女教師混入「約死群組」被情況震驚

社會熱點 16:25 2023/04/13

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湖南張家界集體跳崖事件轟動全國，不止事件本身，更多是背後的「約死群組」和相關的社會問題。一名內地女教師為了拯救有自殺念頭者的性命，混入該類潛藏在QQ、微信等社交媒體上的群組一探究竟，發現群內內容多數滿載負面情緒，成員目的各異，有人相約自殺，也有人教唆輕生，不少還只是青少年。

40歲的楊媛媛在中部城市某高校任職英語教師，她2020年時偶然接觸及加入了專門輔導自殺念頭者的民間志願團體「樹洞救援團」，在提供心理輔導的過程中，得知到該類約死群組的存在。她通過輔導對象介紹加入了數個群組，較小的群組有20多人，較大的超過100人，而群內的內容令她感到十分震驚。

這裡，正面情緒是極不受歡迎的，我們志願者同伴只是在負面情緒霸屏時輕輕勸解了一句就立即被踢出了群聊......當部分群友的話匣子打開後，群內話題就會轉向，有人控訴「大家看到的世界是不堪的」、「現實是殘酷的」、「好像沒有一點希望」，在這類話語之下，群內的氣氛像是被煽動了一樣，聊到約死，接著有人會附和......在看了數個約死群後，裡面存在的陰暗面讓我感到害怕。我在一些約死群中看到，群成員構成極其複雜，除了有輕生念頭的人以外，有騙財騙色的人，有售賣劇毒藥品的人，甚至還有教唆、引導自殺方式的人。

楊媛媛透露，她在約死群內成功救過的一名女高中生小紅，每次的聊天中，小紅總把自己描述得一無是處，對學校抵觸，沒有朋友，無難以控制自己的情緒，而父母卻給不了她太多支持，這令她沉溺在痛苦中。經過半年的接觸，兩人互相加了微信，她也在逐漸的持續中令小紅打消了自殺的念頭。

楊媛媛目前已經通過不同的平台，前後加了400多名需要幫助的人，希望在業餘時間盡力關注他們的狀態，時刻準備提供幫助。

想到這些年來幫助過的人，楊媛媛說：「他們有人經歷了情感失意、家庭暴力、校園霸凌，也有成年人遭受生意、婚姻上的挫折......他們經歷之間的共性—他們的原生家庭均未能給到他們足夠支持，平時缺少可以傾訴、依靠的人，身不由己地活成一座孤島。而我做的，只有傾聽，陪伴，安慰。」

張家界景區4人服毒後跳崖自殺 官方回應：正展開調查

責任編輯：陳建錫

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