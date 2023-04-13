50歲以上農民工近8000萬 學者：活著就是勞作

中國農民工老齡化趨勢突出。受就業形勢緊張，以及自身身體健康狀況、崗位變動等因素影響，六七十歲農民工返鄉之後的生計問題備受關注。

內地《財經》雜誌報道，在順義、通州等北京遠郊區，存在不少日結勞務市場，聚集大批50歲以上的農民工。一有招工的人前來詢問，工人便蜂擁而上推銷自己，爭取被選中。

高齡農民工收入低、就業難

早上五六點是勞務市場最活躍的時間，招工者現場挑人直接拉往用工現場。8點後，招工的人驟減，提供的價錢亦更低，招一個工地小工，日薪150元（人民幣，下同），不包午飯；招給樹木拆除支撐架的工人，日薪100元，工作還包括把拆下來的架子裝上車；啤酒廠招裝卸工，12瓶裝每件算0.085元。

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67歲的李輝說，今年不少工地還未開工，目前勞務市場上散工不多，價錢也不如往年。去年工地招聘大工（技術工）一天三四百元，小工（普工、雜工）200元上下，趕上農忙返鄉季節工錢會再上漲。

不過，近兩三年，不少地方出台建築行業「清退令」，禁止60歲以上的男性以及50周歲以上的女性從事建築施工作業，有些工地還進一步收緊年齡限制。

勞務中介公司負責人王金己也表示，今年因疫情防控措施調整後，求職者較前兩年倍增，而就業崗位沒有新增，還導致工價下跌，用工方更挑剔年齡身高等因素。例如，往年保潔月薪4200元左右，年齡限制在62歲以下，最近招聘相同職位的月薪已降到3500元左右，年齡限制為55歲以下，而且吃住只包一項。

學者：退休保障有限 農村老人活著就是勞作

數據顯示，2021年全國農民工總量達到約2.93億人，平均年齡41.7歲，50歲以上農民工佔27.3%，約7985萬人。再過十年，他們都將跨過60歲這個坎，成為超齡農民工，一旦務工受限，可能將加劇他們的生活和養老困境。

安徽師範大學社會工作與社會學系副教授仇鳳仙指出，在上世紀70年代及以前出生，並在80年代初至90年代外出務工的人群，在學術界被稱為第一代農民工，外出務工是為解決家庭生計問題，所掙的錢用於整個家庭經濟開支。目前，第一代農民工的年齡都超過50歲，很多仍在外出打工。她指出，部分超齡農民工被淘汰回鄉村，家裡如有幾畝土地還可以維持生活，失地、少地的農民工將面臨更加艱難的生活和養老壓力。

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仇鳳仙表示，中國農村家庭傳統的養老支撐在弱化，第一代農民工的子女中不少人離開鄉村進入城市和縣城買房，他們只能主要依靠自養。新型農村社會養老保險提供一定保障，但當前農村60歲以上老人享有的100余元基礎養老金，保障力度有限。因此對農村老人來說，沒有退休的概念，活著就是勞作，他們普遍為生活和養老儲備不多。

仇鳳仙寄望於通過鄉村振興的全面推進，讓第一代農民工返鄉後，有機會繼續參與鄉村建設，通過勞動獲得報酬。

責任編輯：易燕丹

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