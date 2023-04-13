廣交會全面恢復線下展 史上規模最大 推進高質量發展

第133屆廣交會將於4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦，今年全面恢復線下展，新參展企業超過9000家，史上規模最大，全球工商界反響積極。

據第一財經報道，廣交會新聞發言人、外貿中心副主任徐兵介紹，截至目前，已經有來自226個國家和地區的採購商線上線下報名參會。來自亞洲、歐洲、美洲、非洲和大洋洲等47家工商機構將組團參會。其中，印度Tibro商旅機構、馬來西亞中國總商會團組總人數將超過200人。

世界500強、世界零售商250強企業均派買手到會採購

從企業來看，世界500強、世界零售商250強企業均派買手到會採購。美國零售巨頭沃爾瑪、梅西百貨、美國生牌、美國中央採購公司、美國史泰博公司、法國歐尚、家樂福、德國麥德龍、德國曆德超市、日本似鳥、阿聯酋Lulu超市、澳大利亞最大連鎖超市運營商沃爾沃斯等53家頭部跨國企業確認參會。

其中，阿聯酋Lulu、法國歐尚、墨西哥百貨零售店Coppel等團組人數均超過100人，美國沃爾瑪和日本似鳥團組人數超過200人。

徐兵指，本屆廣交會實現了規模擴大、題材優化、雙線融合和質量提升四個新突破，全面推進高質量發展。

本屆廣交會是歷史上規模最大的一屆，展覽面積和參展企業數量均創歷史新高。展覽總面積從118萬平方米增至150萬平方米，展位數量從6萬個增至近7萬個。線下參展企業從2.5萬家增至3.4933萬家，新參展企業超過9000家，線上展企業達到3.9281萬家。

進口展規模將進一步擴大

進口展規模將進一步擴大，首次在三個展區均設進口展，達到3萬平方米，較疫情前增長50%。來自40個國家和地區的508家企業在12個專業展區參展，其中，「一帶一路」沿線國家和地區的參展企業佔73%。設有土耳其、韓國、馬來西亞、印度、中國香港和中國澳門六個國家和地區展團。首次引入廣州南沙、廣州黃埔、溫州甌海、廣西北海、內蒙古七蘇木等5個國家級進口貿易促進創新示範區，宣介示範區的營商環境和創新成果，推動各國各地區與示範區深化務實合作，共同促進國際貿易自由化便利化。

徐兵稱，本屆廣交會擴大了招商範圍。通過224家我駐外使領館經商機構、67家外國駐穗總領館發出參會邀請，通過2300多家工作聯繫機構和160家廣交會全球合作夥伴，邀請境外採購商參會，舉辦多場全球推介活動，擴大招商。另外，廣交會精準邀請國內零售百強、知名跨境電商外資企業和境外企業的代理商等與會，更好推動內外貿一體化，促進國際國內雙向發展。

本屆廣交會將拓展平台功能，進一步豐富業態拓展功能，充分發揮資訊交流、創新發佈、產業推介、貿易服務等多功能綜合平台作用。同時，優化貿易配套服務，線上線下提供物流倉儲、金融保險、檢測認證、商業諮詢、設計創新、跨境電商和綜合服務等7大類貿易服務，吸引近250家機構參展，拓展貿易服務鏈，為全球參會參展企業提供更加完善的貿易服務。

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責任編輯：袁瑋婧