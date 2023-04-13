  • 25°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣交會全面恢復線下展 史上規模最大 推進高質量發展

社會熱點 14:32 2023/04/13

分享：

分享：

第133屆廣交會將於4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦，今年全面恢復線下展，新參展企業超過9000家，史上規模最大，全球工商界反響積極。

據第一財經報道，廣交會新聞發言人、外貿中心副主任徐兵介紹，截至目前，已經有來自226個國家和地區的採購商線上線下報名參會。來自亞洲、歐洲、美洲、非洲和大洋洲等47家工商機構將組團參會。其中，印度Tibro商旅機構、馬來西亞中國總商會團組總人數將超過200人。

世界500強、世界零售商250強企業均派買手到會採購

從企業來看，世界500強、世界零售商250強企業均派買手到會採購。美國零售巨頭沃爾瑪、梅西百貨、美國生牌、美國中央採購公司、美國史泰博公司、法國歐尚、家樂福、德國麥德龍、德國曆德超市、日本似鳥、阿聯酋Lulu超市、澳大利亞最大連鎖超市運營商沃爾沃斯等53家頭部跨國企業確認參會。

其中，阿聯酋Lulu、法國歐尚、墨西哥百貨零售店Coppel等團組人數均超過100人，美國沃爾瑪和日本似鳥團組人數超過200人。

徐兵指，本屆廣交會實現了規模擴大、題材優化、雙線融合和質量提升四個新突破，全面推進高質量發展。

本屆廣交會是歷史上規模最大的一屆，展覽面積和參展企業數量均創歷史新高。展覽總面積從118萬平方米增至150萬平方米，展位數量從6萬個增至近7萬個。線下參展企業從2.5萬家增至3.4933萬家，新參展企業超過9000家，線上展企業達到3.9281萬家。

進口展規模將進一步擴大

進口展規模將進一步擴大，首次在三個展區均設進口展，達到3萬平方米，較疫情前增長50%。來自40個國家和地區的508家企業在12個專業展區參展，其中，「一帶一路」沿線國家和地區的參展企業佔73%。設有土耳其、韓國、馬來西亞、印度、中國香港和中國澳門六個國家和地區展團。首次引入廣州南沙、廣州黃埔、溫州甌海、廣西北海、內蒙古七蘇木等5個國家級進口貿易促進創新示範區，宣介示範區的營商環境和創新成果，推動各國各地區與示範區深化務實合作，共同促進國際貿易自由化便利化。

徐兵稱，本屆廣交會擴大了招商範圍。通過224家我駐外使領館經商機構、67家外國駐穗總領館發出參會邀請，通過2300多家工作聯繫機構和160家廣交會全球合作夥伴，邀請境外採購商參會，舉辦多場全球推介活動，擴大招商。另外，廣交會精準邀請國內零售百強、知名跨境電商外資企業和境外企業的代理商等與會，更好推動內外貿一體化，促進國際國內雙向發展。

本屆廣交會將拓展平台功能，進一步豐富業態拓展功能，充分發揮資訊交流、創新發佈、產業推介、貿易服務等多功能綜合平台作用。同時，優化貿易配套服務，線上線下提供物流倉儲、金融保險、檢測認證、商業諮詢、設計創新、跨境電商和綜合服務等7大類貿易服務，吸引近250家機構參展，拓展貿易服務鏈，為全球參會參展企業提供更加完善的貿易服務。

【福建疫情】Delta風聲鶴唳！廣交會復辦線下展  但腰斬剩一期

網上廣交會開幕 近2.6萬間境內外企業參展

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 市場拓展 展覽 廣州 商會 運輸 採購 貿易 中國 亞洲

上一篇文章

50歲以上農民工近8000萬 學者：活著就是勞作

下一篇文章

【沙塵暴】內蒙女子出門忘關窗 回家掃出5斤土
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

當眾親吻男童說「吸我的舌頭」 達賴喇嘛發聲明道歉
當眾親吻男童說「吸我的舌頭」 達賴喇嘛發聲明道歉
經濟學家陳文玲：子女是耐用消費品 回報高過買樓
經濟學家陳文玲：子女是耐用消費品 回報高過買樓
少林方丈師兄大戰業餘拳手 捱打2分鐘瞓低認輸（有片）
少林方丈師兄大戰業餘拳手 捱打2分鐘瞓低認輸（有片）
清潔工人入職6分鐘摔倒身亡 公司要賠償百萬元
清潔工人入職6分鐘摔倒身亡 公司要賠償百萬元
Dior化妝品陷歧視亞裔風波 中國代言人迪麗熱巴受波及
Dior化妝品陷歧視亞裔風波 中國代言人迪麗熱巴受波及
返工第4日上司捉去考長跑 男子未跑足全程被炒魷
返工第4日上司捉去考長跑 男子未跑足全程被炒魷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款