工信部長見平治和英特爾高層 強調開放及法治化營商環境

工信部部長金壯龍昨日（12日）在北京會見平治（Mercedes-Benz）主席康林松和英特爾（Intel）首席執行官基辛格。金壯龍表示，中國內需市場廣闊，將全面推進製造業高水平對外開放，營造市場化、法治化、國際化營商環境，支持跨國企業加大高端製造投入。

在會見康林松一行時，金壯龍就平治集團在華業務發展情況、L3級自動駕駛等先進技術應用與支持等進行交流。

金壯龍表示，中國內需市場廣闊，消費升級和產業升級需求快速增長，為製造業高質量發展提供了市場空間，為國內外企業提供了難得的發展機遇。中國將全面推進製造業高水平對外開放，支持跨國企業加大高端製造投入，不斷拓展合作領域。

康林松表示，平治集團願繼續加大在華投資，與中方商業伙伴在研發、生產、採購等領域深化合作。

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在會見英特爾公司首席執行官基辛格時，金壯龍表示，中國政府高度重視先進製造業發展，大力推動製造業高端化、智能化、綠色化轉型，這將為包括英特爾在內的跨國企業帶來廣闊市場。中國將堅持高水平對外開放，營造市場化、法治化、國際化營商環境，為外商投資興業提供良好條件。

基辛格表示，中國堅定不移推進高水平對外開放的明確信號讓跨國公司感到鼓舞和振奮，英特爾將繼續與中國商業伙伴加強合作，深耕中國市場。

工業和信息化部有關司局負責人參加會見。

與此同時，在廣東考察調研的中共總書記習近平也強調高水平對外開放、推動製造業高質量發展等。

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責任編輯：尹航

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