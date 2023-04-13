女乘客貪平坐廉航中伏 1/5機程被空姐疲累轟炸

廉航勝在便宜，但服務質素也相對差參，一名內地女子乘坐廉航從天津往返雲南麗江，結果兩程機近1/5時間被迫聽空姐推銷叫賣，直言根本是疲累轟炸。

王女士向媒體透露，她上周乘坐首都航空的航班往麗江渡假，機上空姐一直吆喝售賣商品，包括飛機模型、化妝品、墨鏡、絲巾等，時間長達40分鐘。她形容自己像誤闖了「有飛機艙背景的直播間」，有裝扮成空姐模樣的網紅帶貨，又像回到了八九十年代的綠皮火車上，聽著售貨員叫賣瓜子、花生和礦泉水。

數天後，王女士從麗江返程天津，在首都航空的航班上再一次遭遇這種情況：

返程航班起飛時間是6時50分，我4時30分左右就起床趕飛機，再加上有點高原反應，本來打算在飛機上睡一覺，結果被她們吵得沒法睡覺......我坐飛機也有10年了，多家航空公司的航班都坐過，但是第一次坐首都航空的航班，就遇到這種事情。

根據網上旅行社的資料，國內航班從天津到麗江的機程，一般都約3個多小時，即王女士約有1/5時間都在收聽推銷。

內媒多次致電首都航空的客服熱線了解，但無法接通。

業界人士：不違法

有航空 業界人士透露，廉航的航班上出現機上售賣商品環節，是由於這類航司的機票價格低廉，要靠增加飛機上的輔助收入來取得平衡。在不影響飛行安全的前提下，監管部門一般不會過問。另一 民航監管部門職員稱，上述不屬於民航業內違規違法行為，是否提供機上售賣服務，由航空公司自行決定。

事件也引起網民討論，有人說這種體驗慘過坐大巴，也有人認為不能「既要又要還要」，貪便宜坐廉航，本身就不應該有太多要求。

責任編輯：陳建錫