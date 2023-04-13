男子禮金遇竊報警 意外查出未婚妻早已結婚（有片）

廣西南寧一名男子上周發現籌備多時的6萬多元人民幣禮金不翼而飛，驚恐萬分報警，卻意外發現驚人的內情，偷禮金的正是他的未婚妻，而未婚妻早已結婚。

事主洪先生向內媒表示，上周他剛從銀行領取7萬元現金，用紅色盒子裝好並放到小車的後尾廂，其間取出1300元現金用於其他花銷。 後應擔心大量現金放在車內過夜不安全，想將錢轉移到屋內存放，但發現錢不翼而飛。他還向民警強調，「這6萬多元是我準備給女朋友的彩禮，要是找不回來婚期就延誤了。」

民警表示，調取店內監控仔細查看后發現，當天監控錄像有部分缺失。經進一步調查發現，現金丟失前，黎某（洪先生女友）曾讓洪先生送她回住所更換衣物。 且在調查期間，黎某眼神飄忽不定、行為異常，有重大作案嫌疑。 隨後，民警前往洪先生與黎某居住的出租屋依法進行搜查，在兩人居住的房間附近發現涉案現金68700元。

黎某眼見事情敗露 向民警坦白了她的罪行

黎某表示，自己早已結婚，一個多月前她通過某聊天軟件認識了洪先生，兩人很快確定了男女朋友關係，當知道洪先生為結婚準備了一筆彩禮錢，心生貪念，想要佔為己有。

警方通報作案過程，案發當天，黎某趁洪先生外出接待客戶，拔掉店內監控電源，拿洪先生的車匙將後尾廂打開，將68700元藏進衣服內。等洪先生回店後，她找藉口回到兩人的住所，將錢轉移藏匿。

警方表示，已將追回的被盜現金返還受害人洪先生。 現在犯罪嫌疑人黎某已被公安機關依法取保候審，案件正在進一步調查當中。

責任編輯：陳俊賢