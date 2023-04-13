  • 23°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

男子禮金遇竊報警 意外查出未婚妻早已結婚（有片）

社會熱點 16:58 2023/04/13

分享：

分享：

廣西南寧一名男子上周發現籌備多時的6萬多元人民幣禮金不翼而飛，驚恐萬分報警，卻意外發現驚人的內情，偷禮金的正是他的未婚妻，而未婚妻早已結婚。

事主洪先生向內媒表示，上周他剛從銀行領取7萬元現金，用紅色盒子裝好並放到小車的後尾廂，其間取出1300元現金用於其他花銷。 後應擔心大量現金放在車內過夜不安全，想將錢轉移到屋內存放，但發現錢不翼而飛。他還向民警強調，「這6萬多元是我準備給女朋友的彩禮，要是找不回來婚期就延誤了。」

民警表示，調取店內監控仔細查看后發現，當天監控錄像有部分缺失。經進一步調查發現，現金丟失前，黎某（洪先生女友）曾讓洪先生送她回住所更換衣物。 且在調查期間，黎某眼神飄忽不定、行為異常，有重大作案嫌疑。 隨後，民警前往洪先生與黎某居住的出租屋依法進行搜查，在兩人居住的房間附近發現涉案現金68700元。

黎某眼見事情敗露 向民警坦白了她的罪行

黎某表示，自己早已結婚，一個多月前她通過某聊天軟件認識了洪先生，兩人很快確定了男女朋友關係，當知道洪先生為結婚準備了一筆彩禮錢，心生貪念，想要佔為己有。

警方通報作案過程，案發當天，黎某趁洪先生外出接待客戶，拔掉店內監控電源，拿洪先生的車匙將後尾廂打開，將68700元藏進衣服內。等洪先生回店後，她找藉口回到兩人的住所，將錢轉移藏匿。

警方表示，已將追回的被盜現金返還受害人洪先生。 現在犯罪嫌疑人黎某已被公安機關依法取保候審，案件正在進一步調查當中。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 罪案 夫妻之道 結婚 罪行 人民幣 軟件 南寧

上一篇文章

女乘客貪平坐廉航中伏 1/5機程被空姐疲累轟炸

下一篇文章

張家界集體跳崖轟動全國 女教師混入「約死群組」被情況震驚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

清潔工人入職6分鐘摔倒身亡 公司要賠償百萬元
清潔工人入職6分鐘摔倒身亡 公司要賠償百萬元
返工第4日上司捉去考長跑 男子未跑足全程被炒魷
返工第4日上司捉去考長跑 男子未跑足全程被炒魷
穩定運行403秒 中國「人造太陽」改寫世界紀錄（有片）
穩定運行403秒 中國「人造太陽」改寫世界紀錄（有片）
【沙塵暴】內蒙女子出門忘關窗 回家掃出5斤土
【沙塵暴】內蒙女子出門忘關窗 回家掃出5斤土
廣州琶洲港澳客運口岸明試運 2小時抵港
廣州琶洲港澳客運口岸明試運 2小時抵港
張家界集體跳崖轟動全國 女教師混入「約死群組」被情況震驚
張家界集體跳崖轟動全國 女教師混入「約死群組」被情況震驚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款