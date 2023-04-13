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杭州成內地最能花錢城市 去年人均年消費約4.6萬元

經濟脈搏 17:53 2023/04/13

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浙江杭州以人均年消費46440元（人民幣，下同）成為內地最能花錢城市，上海和深圳分別名列第二、第三。人均消費前10強中，浙江省佔3席，包括杭州、寧波及溫州。

據內媒報道，杭州市商務局12日綜合各地統計局2022年數據發布，杭州以人均年消費46440元位居內地人均消費10強城市首位，第二及第三分別是上海市46045元、深圳市44793元，北京則排在寧波和溫州之後，名列第九。

據杭州統計局3月發布的國民經濟和社會發展統計公報，2022年，杭州市全體居民人均可支配收入70281元，按年增3.8%，扣除價格因素實際增長1.4%；人均生活消費支出46440元，按年增4.1%。

去年底逐步解除疫情封控以來，杭州市商務局統計，至今年第一季，杭州市共開展365場促消費活動，活動成交額42.3億元，帶動客流量565.8萬人次。

至於浙江為何有如此高的消費力，有報道指，作為民營經濟發達的浙江省會，杭州收入水平相對較高，消費能力強；即使去年上半年，在眾多城市疫情頻發的情況下，因杭州疫情相對緩和，居民依然保有一定消費意願和消費行為。再加上直播電商、跨境電商、社交電商、內容電商、生鮮電商、新零售、元宇宙等為主要代表的新電商在浙江不斷增長，也進一步激發網絡消費活力。

責任編輯：陳俊賢

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