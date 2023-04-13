中方制裁美眾議院外委會主席麥考爾 不予入境中國

美國眾議院外交事務委員會主席麥克爾·麥考爾（Michael McCaul）早前率團訪問台灣，中國外交部今日宣布，對其採取反制措施。

外交部網站公布，美國得克薩斯州共和黨聯邦眾議員邁克·麥考爾近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行，並於近期率團竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第十五條規定，中方決定對麥考爾採取以下反制措施：

一、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產； 二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動； 三、對其本人不予簽發簽證、不准入境。

麥考爾（Michael McCaul）早前率團訪台，並與台灣領導人蔡英文會面。麥克考承諾，美方一定會交付軍售台灣的武器，國會正在盡一切所能加速，且會提供軍事訓練協助。

美國眾議院外委會主席晤蔡英文 承諾加快交付售台武器

責任編輯：蒯宇澄

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