李強：加快芯片研發製造等關鍵核心技術攻關

國務院總理李強昨日（12日）在北京市調研獨角獸企業發展情況。他強調，要加快芯片研發製造等關鍵核心技術攻關，穩定產業鏈供應鏈，自立自強，在行業有話語權，推動產業實現突破發展。

李強表示，要堅定信心，銳意創新，著力開闢發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢，為實現經濟運行整體好轉、推動高質量發展注入強勁動力。

李強聽取北京地平線機器人技術研發有限公司車規級芯片的研發和產業化情況介紹。 他指出，智能網聯汽車作為「大號終端」，融合多種功能、滿足多種需求，是一個重要的發展方向，並且中國已經具有一定的優勢。

他強調，要加快芯片研發製造等關鍵核心技術攻關，著力穩定產業鏈供應鏈，打造更多具有話語權的產品和技術，推動產業發展實現更大突破。

李強在北京海博思創科技股份有限公司了解儲能系統解決方案。他指出，儲能在能源革命中扮演著重要角色，具有廣闊市場空間。要把新能源和儲能產業發展緊密結合起來，進一步加強規劃引導和政策支持，持續推動技術進步，積極支持使用者側儲能多元化發展，更好適應市場變化。

李強還強調，各級政府要針對科技型企業的成長特點，從企業實際需求出發，為企業發展營造更好的環境和創新生態，促進企業做強做優做大。

李強此次調研的獨角獸公司包括，銀河航天北京網絡技術有限公司、北京海博思創科技股份有限公司、北京地平線機器人技術研發有限公司。

責任編輯：陳俊賢