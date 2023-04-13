中俄外長會晤 中方重申推動政治解決俄烏衝突

國務委員兼外長秦剛今日（13日）在撒馬爾罕會見俄羅斯外長拉夫羅夫。秦剛表示，中方願同俄方一道，以落實兩國元首共識為核心任務，推動雙邊關係始終保持高水平運行。

秦剛表示，雙方要保持高層交往，維護政治互信。 推動兩國元首簽署的《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》儘早落地見效，引領雙方經貿合作高質量發展。 深化立法、人文等交流合作。

拉夫羅夫表示，俄中保持高頻次高層互動和戰略協作，彰顯了兩國關係的積極態勢和充分韌性。 俄方願同中方落實好兩國元首重要共識，推進俄中經濟合作重點規劃，充分發揮各領域合作機製作用，進一步便利人員往來。

拉夫羅夫強調，俄方堅定支援中方維護核心利益，積極支援全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，主張捍衛聯合國憲章，堅持主權平等原則，宣導有效的多邊主義，願共同致力於維護地區和平穩定和可持續發展。

雙方將繼續加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的協調合作，推動世界多極化和國際關係民主化。雙方將加強「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟對接，探討開展自貿可研，爭取早期收穫。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。 秦剛介紹了近期中方向國際社會發出的呼籲，強調化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方將繼續為推動政治解決、重啟和談發揮建設性作用。

拉夫羅夫積極評價中方立場主張，表示複雜問題應尋求系統性解決方案，俄方反對集團對抗，將繼續堅持政治解決方向。

責任編輯：陳俊賢