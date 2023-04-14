波蘭總理批某國與中國合作目光短淺 搬石頭砸自己的腳

正在美國訪問的波蘭總理莫拉維茨基指，歐洲如果尋求擴大與中國的關係，可能犯下歷史錯誤並付出龐大的地緣政治代價，並不點名批評歐洲某國目光短淺。

*更新中國回應

莫拉維茨基出席一個智庫活動時指，如果希望能在中國市場出售更多歐洲產品，將令歐洲更依賴中國。個別國家正試圖對中國犯下跟之前對俄羅斯一樣的錯誤，目光短淺。他提到，歐洲戰略自主的概念聽起來很新潮，但自主意味把重心轉向中國，並切斷與美國的關係，實際上只是搬石頭砸自己的腳。

對於台灣問題，莫拉維茨基指，不能邊說保護烏克蘭，說台灣不關自己的事。他認為烏克蘭一旦淪陷，台海戰爭可能隔日就會爆發。

莫拉維茨在講話中未說明歐洲某國是哪一國，但幾乎都在回應法國總統馬克龍訪華期間的言論，後者表明歐洲不能做美國的附庸，避免介入台灣問題。

中國駐波蘭大使館回應稱，中方對台灣問題與烏克蘭問題相提並論表示強烈不滿和堅決反對。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者不存在任何的可比性。任何借烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄。

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責任編輯：陳建錫