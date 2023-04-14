女兒買樓近墳場 父親：挺好的 以後想你就飄去看你

買樓是大事，位置也很重要，如果買在墳場附近呢？內地一位女子在父母的資助下上車，但一打開窗即能看到墳場。她的父親得知新房買在墳場附近後不僅沒責怪，反而安慰說「挺好的，我想你了，飄過去看你也方便」。

有網民講述自己同事的經歷，該位女同事和父母表達了買房意圖後，遠在老家的父母便拿出存了半輩子的積蓄當首期，讓女兒能挑個喜歡的房子，也不忘叮囑一些選房的注意事項。

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女子計算了每個月能負擔的房貸後，預算只能買在郊區墓地附近的房子，但因為她對房型十分滿意，本身也是無神論者，因此沒和家人商量就下了單。

買完之後，女子想起頭痛的事：她想把父母接到她所在的城市一起住，但擔心父母無法接受這個靠近墳場的房子。在和同事們討論對策之後，最終她決定跟父母坦白，「房子我買好了，但位置不是很好，離墓地比較近」，父親追問「有多近？」她坦承只要打開窗口就會看到大片墓地。

此時父親陷入沉默，本以為下秒換來的是責罵，未料爸爸竟回「挺好」，讓她超訝異「你不罵我？」

父親說：

為啥要罵你？墓地旁邊不是很好嘛。以後我死了，你操辦我後事多方便。 你這麼懶，我要是葬在老家，估計你一年都不會來看我一次。 現在好了，墓地這麼近，你散步就能來看我了。我想你時，飄過去看你也方便。

此事登上微博熱搜，網民稱「又想哭又想笑」，「雖然說的很輕松。但是那種巨大的悲傷一下子衝過來了」。也有網民從選址的角度說，「墓地的選址一般都是風水好的地方有山有水視野好，綠化也好還安靜，要是不害怕的我覺得住得挺好的。就是好多老人忌諱」。

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責任編輯：尹航

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