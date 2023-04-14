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德國外長在天津這樣講馬克龍與台灣 外媒有不同解讀

國情動向 15:07 2023/04/14

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法國總統馬克龍表示歐洲不應跟隨美國節奏，加速台海危機不符合歐洲利益，言論在西方引起震盪。德國外長貝爾伯克正在訪問中國，她在天津時就馬克龍言論和台海議題發表了意見，外媒卻有不同解讀。有媒體稱貝爾伯克似乎一定程度上支持了馬克龍，亦有媒體形容貝爾伯克反駁了馬克龍。

貝爾伯克出自德國綠黨，立場一貫親美反俄，並主張提防中國，與德國總理朔爾茨有不少分歧和矛盾。

但貝爾伯克今次出訪中國，周五（14日）到北京與中國國務委員兼外長秦剛，共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話前，周四（13日）首先到訪天津，並獲天津市委書記陳敏爾、市長張工等官員會見，似乎顯示她實際上與中方並非沒有共同話題。

更為出乎意料的是，貝爾伯克周四在天津就馬克龍事件與台海議題發言，歐洲傳媒有不同甚至相反解讀。

烏克蘭危機以來一直明顯親美的Politico Europe大字標題：「德國貝爾伯克就台灣強調與美國同盟 反駁馬克龍」

文中引述貝爾伯克在天津稱，歐盟不能對台海緊張置身事外，「我們現正面對我們自己的安全威脅（俄烏戰爭），因此看到在全球有共同價值觀夥伴的重要。」

德國之聲標題則是：「貝爾伯克在中國說 歐盟與馬克龍立場一致」小題指出，貝爾伯克支持馬克龍的爭議言論。

文中引述貝爾伯克說，馬克龍再次強調了法國的對華政策，反映歐盟整體對華政策。她稱歐盟各國「不但彼此親密，更就涉及我們利益和價值的核心議題，尋求聯合的戰略主張」。

貝爾伯克又表示，台海軍事升級對全球而言會是最壞局面，並會尤其影響作為工業大國的德國。「全球50%貿易和70%半導體都經過台灣海峽，保持航行自由是我們的經濟利益所在。」

馬克龍上周訪華後回程時，在飛機接受Politico Europe訪問，表示「歐洲面臨的大危機，就是捲入不屬於自己的危機，無法戰略自主。」「矛盾的是我們屈於恐懼，相信自己只是美國的跟從者。」「加速台海危機是否符合我們的利益？不。最壞情況就是歐洲只能根據美國的議程和中方過度反應來面對。」

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責任編輯：連兆鋒

 

 

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