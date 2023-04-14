惠譽、標普發報告：內地樓市現企穩跡象 銷售有望下半年恢復

國際評級機構惠譽發布報告稱，中國房地產市場已顯現企穩跡象，預計樓市溫和回暖勢頭將在第二季度得以延續。標普發布報告認為，中國開發商銷售狀況有望在2023年下半年恢復。

惠譽12日發布報告稱，2023年以來，中國房地產市場已顯現企穩跡象。惠譽預計，受益於經濟的持續復甦、政府的支持舉措以及去年同期的低基數，樓市溫和回暖勢頭將在第二季度得以延續。若復甦勢頭持續，國有房企和少數未出險的民營房企將成為主要受益者，因為這些企業財務實力更為雄厚，能夠啟動新項目並為市場補充待售房源。

2023年以來，房地產市場部分指標已有所改善，部分原因在於此前的低基數效應。根據中國房地產住宅信息服務平台（CRIC）發布的數據，2023年第一季度中國百強房企的銷售額按年增長3.1%，其中3月按年增速為29.2%，表現尤為強勁。國家統計局的數據顯示，繼2022年下滑28%後，今年前兩個月新建商品住宅銷售額按年增長3.5%。惠譽認為，2023年第二季度數據表現將繼續自去年同期的低基數小幅改善。

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惠譽稱，樓市銷售日漸回暖或有望在2023年穩定房價。國家統計局基於70個大中城市的住宅銷售價格指數顯示，今年2月房價自2021年8月以來首次按月上漲。值得注意的是，新建商品住宅銷售價格在一線至三線城市均有所上漲，而二手房房價在一線和二線城市也實現微升，這可能預示著房價有希望呈現更為普遍的復甦勢頭。

除了惠譽之外，另一國際評級機構標普在近期的報告中認為，中國開發商銷售狀況有望在2023年下半年恢復。然而，由於住房交付仍需時日，所以開發商的盈利水平和杠杆率或將在2024年之後才能受益於銷售的改善。

人行行長易綱亦在G20財長和央行行長會上提到中國樓市，他指，中國經濟正在企穩回升，房地產市場出現積極變化。

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責任編輯：尹航

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