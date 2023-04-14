▲ 德國外長訪華為何先到天津？中國外交部揭這個細節

德國外長貝爾伯克正在訪問中國，周四（13日）先赴天津，而中國國務委員兼外長秦剛周四仍在烏茲別克，出席阿富汗鄰國外長會。中國外交部表示，國務委員兼外長周五（14日）一早「趕赴」天津，陪貝爾伯克乘高鐵前往北京，相信貝爾伯克通過在天津的參訪，會對中國的發展和中德互利合作有更直觀生動了解。

外交部發言人汪文斌周五記者會上說：「今天一早，秦剛國務委員兼外長結束出訪行程之後趕赴天津，同貝爾伯克外長一道參觀了當地德國企業，隨後兩人一同乘坐高鐵來京，這是貝爾伯克外長首次正式訪華，相信通過和秦剛國務委員兼外長在天津的參訪，貝爾伯克外長對中國的發展和中德互利合作有了更加直觀、生動的了解。」

▲ 秦剛與貝爾伯克在天津參觀德國企業

汪文斌表示，秦剛和貝爾伯克上午共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，就中德關係、國際和地區熱點問題進行了坦誠深入的戰略溝通。

雙方一致同意，中德應開展全方位交流，增進戰略互信，避免戰略誤判，秉持正確相互認知；推進各領域合作，本著務實開放精神，促進互利共贏；堅持互尊互信、平等相待、求同存異原則，尊重彼此核心利益；加強國際事務溝通協調，攜手應對全人類共同面對的風險挑戰。

汪文斌稱，中方還向德方系統性闡述了在台灣問題上的立場。關於烏克蘭問題，中方強調指出，解決烏克蘭危機的唯一出路就是勸和促談，中方願繼續為和平努力，也希望有關各方保持客觀冷靜，共同為通過談判解決危機作出努力。

汪文斌強調，今年是中德大交流大合作之年，雙方將以此訪為契機，加強對話溝通，深化互利合作，推動中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展，為世界和平與發展注入穩定性和新動力。「有關貝爾伯克外長訪華的其他消息，我們會及時發佈，請大家保持關注。 」

德國外長在天津這樣講馬克龍與台灣 外媒有不同解讀

秦剛晤德國外長 稱經貿合作人為踩煞車將適得其反

德將重審中遠集團入股漢堡港計劃 京籲勿將交易政治化

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒