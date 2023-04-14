習近平晤巴西總統盧拉 稱中國與巴西互為全面戰略夥伴

國家主席習近平今日（14日）下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會談。

據央視新聞，習近平對盧拉訪華表示熱烈歡迎。習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益，中巴關係的全局性、戰略性、全球性影響日益突出。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關係，將中巴關係置於外交優先位置。中方願同巴方一道，開闢新時代中巴關係新未來，給兩國人民帶來更多福祉，為地區乃至世界的和平穩定和繁榮發展發揮積極重要作用。

習近平強調，今年是中巴建立戰略夥伴關係30週年，明年將迎來兩國建交50週年。中國正在推動高質量發展和高水平對外開放，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，將為包括巴西在內的世界各國帶來更多機遇。雙方要保持經常性戰略溝通，加強治國理政經驗交流，堅定視彼此為重要發展機遇，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，堅定支持發展中國家加強團結協作。

雙方要深化務實合作，穩步推進現有重大合作項目，深挖農業、能源、基礎設施建設、航空航天、科技創新等領域合作潛力，探索加強綠色經濟、數字經濟、清潔能源等合作，歡迎更多巴西優質產品進入中國市場。中方願積極探討共建「一帶一路」同巴西「再工業化」戰略對接。雙方要以明年慶祝兩國建交50週年為契機，密切人文領域交流合作，夯實中巴友好民意基礎。

習近平指出，中方堅定支持拉美和加勒比國家鞏固和平穩定、獨立自主、團結發展的良好勢頭，支持地區推進一體化進程，並在國際事務中發揮更大作用。中方願同巴方一道，繼續辦好中拉論壇，推動中拉合作邁上新台階，實現共同發展。中方也願同巴方一道，加強中國同南方共同市場、南美國家聯盟合作。面對世界百年未有之大變局，中巴要站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，弘揚全人類共同價值，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，切實維護好廣大發展中國家共同利益和國際公平正義，攜手構建人類命運共同體。中方願同巴方在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊框架內就共同關心的全球性問題加強戰略協作，就應對氣候變化加強協調配合。

盧拉表示，非常榮幸和驕傲率龐大代表團第四次訪華，指中國是當今世界政治、經貿、科技等各領域不可或缺的重要力量，為促進世界和平與發展發揮著至關重要的作用。巴西致力於同中國發展更緊密的關係。

他表示，很高興參觀了華為公司並會見了中方有關企業代表，對中國在5G等領域發展成就深表欽佩，希望拓展兩國相關領域合作，歡迎中國企業赴巴投資合作，助力巴實現數字轉型和低碳發展。相信巴中深化擴大合作將有助於巴「再工業化」進程，有助於解決脫貧等問題，更好造福人民。

他並指，巴中在很多重大國際問題上擁有共識和共同利益，雙方都捍衛多邊主義和國際公平正義，巴方願同中方加強在二十國集團、金磚國家等多邊框架內戰略協作，就國際金融、應對氣候變化和環境保護加強協調合作，為推動發展中國家擺脫不公平規則束縛、實現更加公平平衡發展作出貢獻。

兩國元首還就烏克蘭危機問題交換了意見。雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持，呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用，決定就此保持溝通。

會談後，兩國元首共同見證簽署貿易投資、數字經濟、科技創新、信息通信、減貧、檢疫、航天等領域多項雙邊合作文件。雙方發表了《中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

責任編輯：陳俊賢