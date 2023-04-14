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人行貨幣政策委員會一季度例會 提擴內需撐民企穩匯率

經濟脈搏 18:15 2023/04/14

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人行今日（14日）公布上周五（7日）召開的貨幣政策委員會一季度例會內容，行長易綱主持會議。會議分析了國內外經濟金融形勢，指國內經濟呈恢復向好態勢，但恢復基礎尚不牢固。

會議指出，要精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，着力支持擴大內需，為實體經濟提供更有力支持。進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。用好政策性開發性金融工具，重點發力支持和帶動基礎設施建設，促進政府投資帶動民間投資。

會議指出，保持物價水平基本穩定。完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動企業綜合融資成本和個人消費信貸成本穩中有降。深化滙率市場化改革，增強人民幣滙率彈性，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

另外，近期多地發布支持民營經濟的措施。人行會議上亦提及，要努力做到金融對民企的支持與民企對經濟社會發展的貢獻相適應。

在樓市方面，會議指出，要有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，因城施策支持剛性和改善性住房需求，加快完善住房租賃金融政策體系，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

惠譽、標普發報告：內地樓市現企穩跡象 銷售有望下半年恢復

易綱：中國經濟正企穩回升 今年GDP增速將達5%左右

責任編輯：尹航

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