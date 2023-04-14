國常會：強化政策帶動更多就業 督促平台企業確保數據安全

總理李強周五（14日）指出召開國務院常務會議，要求強化宏觀政策、產業政策等支持，通過擴大有效需求，提振市場信心，穩定企業經營帶動更多就業。

會議聽取了當前就業形勢及穩就業政策措施匯報。會議指出，要進一步強化政策引導，在保持穩就業同時，有針對性優化政策及加大薄弱環節支持力度，確保就業大局穩定。

要更大程度調動企業用人積極性，認真做好高校畢業生、農民工等重點群體就業服務，多渠道擴寬就業空間，對失業和其他就業困難人員要分類予以幫扶。

會議並審議通過《商用密碼管理條例（修訂草案）》。會議指出，近年來，商用密碼應用愈發廣泛，在保障網絡和信息安全、維護公民和法人權益方面的重要性日益凸顯。要全面貫徹總體國家安全觀，進一步規範商用密碼應用和管理，督促平台企業依法履行用戶密碼保護責任，確保個人隱私、商業秘密和政府敏感數據的安全。要更好順應數字經濟快速發展趨勢，建立健全商用密碼科技創新促進機制，推動商用密碼科技成果轉化和產業化應用，促進商用密碼市場持續健康發展。

責任編輯：蒯宇澄

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