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中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？

國情動向 10:52 2023/04/15

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國防部昨晚（14日）晚發布消息稱，當晚在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。中國專家分析說，國防部低調的發佈中「潛藏着巨大玄機」，不僅表明中國陸基中段反導技術的成熟，更暗示每次技術實驗巨大的變化和突破。

國防部也強調：「這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。」

據環球網報道，這是自2010年以來中國第七次對外公開宣佈中國進行陸基反導技術試驗。此前六次分別發生在2010年1月11日，2013年1月27日，2014年7月23日，2018年2月6日，2021年2月4日及2022年6月19日。
 
報道引述軍事專家宋忠平說，看起來每年都在進行陸基中段反導試驗，實際上這是一個不斷升級改造過程，每年都會有一些新技術改進。

他認為，「這也表明該型武器裝備很大可能已列裝服役，因此每年需要對其不斷的進行抽檢試驗。同時在原有型號的基礎上不斷改進、提高，試驗的目的是為了完善其技術性能，畢竟被攔截對象的技術性能也在不斷更新，反導技術自然也需要水漲船高地不斷發展，達到更好的作戰性能。」


公開報道顯示，美國、俄羅斯，甚至日本都在強調要實現對高超音速導彈的攔截，中國同樣也需要對具備機動變軌能力的彈道導彈實施攔截，「也需要考慮對高超音速導彈的攔截能力，讓我們的導彈防禦系統具備更強的兼容性」，宋忠平認為，中國或許正在該領域取得突破。

責任編輯：袁瑋婧

 

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