  • 30°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地航天專家被指遭境外策反 出賣科研進展監禁7年

社會熱點 11:40 2023/04/15

分享：

分享：

今日是全民國家安全教育日，官方在國安日前夕公布危害國家安全典型案例，一名航天領域科研人員被指在國外被境外情報機關人員策反，中國法院以間諜罪判處這名科研人員監禁七年。

據「中央政法委長安劍」微信公眾號，案情顯示，涉案人員趙學軍在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員一步步拉攏策反，被指出賣科研進展情況，嚴重危害中國國家安全。

文章指，對方起初只是約他吃飯出遊、贈送禮物。隨着雙方關係拉近，對方不時向他詢問一些敏感問題，並支付不菲的諮詢費用。趙學軍臨近回國前，對方向他亮明了間諜情報機關人員身份，將趙學軍策反。該國間諜情報機關隨後為趙學軍配備了專用U盤和網站，用於下達任務指令和回傳情報信息。

趙學軍訪學結束回國後，在中國國內多地繼續與該國間諜情報機關人員多次見面，通過當面交談及專用網站傳遞等方式向對方提供了大量涉密資料，並以現金形式收受間諜經費。

趙學軍的間諜行為不久後引起了中國國家安全機關注意。2019年6月，北京市國家安全機關對趙學軍採取強制措施。2022年8月，人民法院以間諜罪判處趙學軍有期徒刑七年，剝奪政治權利三年，並處沒收個人財產人民幣20萬元。

責任編輯：袁瑋婧

 

 

開啟hket App，閱讀全文
網絡保安 罪案 大學 政治 科研 北京 中國

下一篇文章

蒙大拿州通過全面禁止下載Tiktok　成全美首例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

移居興趣減低 港生留學台灣人數兩年來首回落
移居興趣減低 港生留學台灣人數兩年來首回落
沙塵暴吹到日本韓國 內地專家語出驚人：有利全球生態
沙塵暴吹到日本韓國 內地專家語出驚人：有利全球生態
火災現場跳舞拍片 靚女被官方批消費災情「吃相醜陋」
火災現場跳舞拍片 靚女被官方批消費災情「吃相醜陋」
女兒買樓近墳場 父親：挺好的 以後想你就飄去看你
女兒買樓近墳場 父親：挺好的 以後想你就飄去看你
張家界集體跳崖轟動全國 女教師混入「約死群組」被情況震驚
張家界集體跳崖轟動全國 女教師混入「約死群組」被情況震驚
打工仔公司年會抽中「365日年假」大獎 網民勸千祈唔好放
打工仔公司年會抽中「365日年假」大獎 網民勸千祈唔好放
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款