內地航天專家被指遭境外策反 出賣科研進展監禁7年

今日是全民國家安全教育日，官方在國安日前夕公布危害國家安全典型案例，一名航天領域科研人員被指在國外被境外情報機關人員策反，中國法院以間諜罪判處這名科研人員監禁七年。

據「中央政法委長安劍」微信公眾號，案情顯示，涉案人員趙學軍在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員一步步拉攏策反，被指出賣科研進展情況，嚴重危害中國國家安全。

文章指，對方起初只是約他吃飯出遊、贈送禮物。隨着雙方關係拉近，對方不時向他詢問一些敏感問題，並支付不菲的諮詢費用。趙學軍臨近回國前，對方向他亮明了間諜情報機關人員身份，將趙學軍策反。該國間諜情報機關隨後為趙學軍配備了專用U盤和網站，用於下達任務指令和回傳情報信息。

趙學軍訪學結束回國後，在中國國內多地繼續與該國間諜情報機關人員多次見面，通過當面交談及專用網站傳遞等方式向對方提供了大量涉密資料，並以現金形式收受間諜經費。

趙學軍的間諜行為不久後引起了中國國家安全機關注意。2019年6月，北京市國家安全機關對趙學軍採取強制措施。2022年8月，人民法院以間諜罪判處趙學軍有期徒刑七年，剝奪政治權利三年，並處沒收個人財產人民幣20萬元。

責任編輯：袁瑋婧