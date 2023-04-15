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王毅會見德外長：希望並相信德國會支持中國和平統一

國情動向 12:07 2023/04/15

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中央外辦主任王毅今日（15日）在北京會見德國外長貝爾伯克，他強調要維護台海穩定，就必須堅決反對台獨分裂活動，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。

據外交部網站，王毅指出，中德間有廣泛共識和共同利益，中方願同德方加強交流溝通，增進相互了解，籌備好新一輪中德政府協商，共同應對氣候變化等全球性挑戰，推動雙邊關係健康發展，為動蕩不定的世界釋放積極、正面信號。

王毅表示，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分。島內「台獨」勢力圖謀破壞台海現狀，危及台海和平。要維護台海穩定，就必須堅決反對「台獨」分裂活動。中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。

貝爾伯克表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，德國作為歐洲大國，雙方加強對話溝通十分重要。德中具有許多共同利益，德方願同中方加強互動交流，增進相互了解，擴大經貿、旅遊、人文等領域合作，共同維護世界貿易暢通，推動德中關係不斷發展。德方理解台灣問題對中國的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策。

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責任編輯：袁瑋婧

 

 

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